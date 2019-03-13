التضامن: غدا آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هجرية

كتب مدحت وهبة

أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن غدا الموافق 14مارس 2019، آخر موعد لتلقى طلبات التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية، الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م.

وأهاب عبد الموجود بالراغبين فى التقدم لحج الجمعيات بسرعة التقديم واستيفاء البيانات المطلوبة مشيرا إلى أن التقديم يتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مشيرا إلى أن نهاية مارس الجارى سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة.

وأشار عبد الموجود إلى أنه على الجانب الآخر تجرى حاليا المرحلة الثانية والأخيرة لاختيار مشرفى الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م بإجراء الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية لمن اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات والخاصة بالاختبارات التحريرية، بإجمالى 587 متقدم ومن المقرر أن تجرى الاختبارات الشفوية لمدة أسبوعين فى الفترة من 9 إلى 23 مارس الجارى.

وأوضح المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن برامج الحج لهذا العام تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية حيث المستوى الأول تكون الإقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105آلاف جنيه وتخصص المؤسسة 10% فقط من التأشيرات لهذا المستوي المتميز والمستوى الثاني تكون الاقامة فيه بفنادق اربعة نجوم وقيمته 90 ألف جنيه والمستوى الثالث الإقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 ألف جنيه أما المستوى الرابع فستكون الإقامة بفنادق 3 نجوم أيضا وبقيمة 70 ألف جنيه مع التأكيد أن الأسعار المعلنة شامله قيمه تذكرة الطيران ومن المقرر أن يتم استخدام مطار المدينة سواء فى الذهاب أو العودة حسب خط سير الرحلة.