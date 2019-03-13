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التحقيق مع تشكيل عصابي للنصب على المواطنين لتوفير فرص عمل و وحدات سكنية

الأربعاء، 13 مارس 2019 07:00 ص
التحقيق مع تشكيل عصابي للنصب على المواطنين لتوفير فرص عمل و وحدات سكنية حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أجرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بشركات البترول والهيئات القضائية وتخصيص قطع أراض ووحدات سكنية.

كشفت التحريات الأمنية عن قيام كلا من "فادى. ف. ى" 35 سنة، و"إسلام ع" 36 سنة، سيد م. س" صاحب ومدير شركة للإنشاءات والاستثمار العقاري، بالاشتراك وقيامهم بتكوين تشكيل إجرامى تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى شركات البترول، وعدد من الجهات الحكومية.

 

وأضافت التحريات، قيام المتهمين بممارسة نشاط تمثل فى الزعم بقدرتهم على تخصيص قطع أراض ووحدات سكنية بأسعار زهيدة تابعة لمحافظتى "القاهرة، الجيزة"، وكذلك علاقاتهم الوطيدة بكافة مسؤولى الدولة بالهيئات الحكومية المختلفة وقدرتهم على تعيين ضحاياهم بوظائف متميزة بتلك الهيئات، حيث قام المتهمين بتوزيع الأدوار فيما بينهم، فتولى الأول إنشاء شركة وهمية تحت مسمى "الاتحاد للإنشاءات والاستثمار العقاري" مستأجرة بمدينة نصر، وتولى الثانى استقطاب العملاء من الضحايا والترويج للشركة، بينما قام الثالث بانتحال صفة مستشار بإحدى الهيئات القضائية ووجود علاقات وطيدة له بكافة مسؤولى الدولة، وقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياهم واقتسامها فيما بينهم، وصلت إلى ملايين الجنيهات.

 

وضمت أحراز المتهمين 34 محررا منسوبا صدورها لإحدى المحافظات و ممهورة بخاتم شعار الدولة المُقلد لمناقصات ومقايسات لبعض الإنشاءات المسندة للشركة المذكورة من المحافظة "مزورة بالكامل"، وضبط العديد من عقود خالية البيانات، و50 من الصور الفوتوغرافية والرسومات الهندسية ومجسمات لعقارات قامت الشركة بإنشائها على خلاف الحقيقة، لاستخدامها كأحد الوسائل الاحتيالية للإيقاع بالضحايا، وكذلك العديد من المستندات الخاصة بالضحايا.

 

 

 


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