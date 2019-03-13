اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأربعاء، منها تأكيد وزارة التموين استمرار صرف الخبز المدعم للفئات المستبعدة من البطاقات، ومنع سلطة الطيران عبور طائرات "بوينج 737 ماكس" فى الأجواء والمطارات المصرية.

السيسى لوزير خارجية سلوفينيا: تنمية دول المنطقة ضرورة لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

وزارة التموين تؤكد استمرار صرف الخبز المدعم للفئات المستبعدة من البطاقات

سلطة الطيران تمنع عبور طائرات "بوينج 737 ماكس" فى الأجواء والمطارات المصرية بعد حادث الطائرة الإثيوبية

وزير الكهرباء: رصدنا 24 مليار جنيه لتحسين شبكات التوزيع وصرفنا 47 مليارا على شبكات النقل ونستهدف تحسين الخدمة بنسبة 100%

المجلس القومى للسكان يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية بنسبة 3.1%

تنظيم الاتصالات يعلن الانتهاء من لائحة قانون "أوبر وكريم" وصدورها خلال أسبوعين

الأخضر الإبراهيمى للجزائريين: لا تحطموا بلادكم كما حُطمت العراق وليبيا.. والرئيس السودانى يجرى تعديلا وزاريا يشمل 15 وزيرا جديدا

فضيحة كبرى تضرب الجامعات الأمريكية.. ملاحقة 50 فى فضيحة غش بمئات ملايين الدولارات

التضامن: غدا آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هجرية