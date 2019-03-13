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الأربعاء، 13 مارس 2019 11:08 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:01 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء السيسى ووزير خارجية سلوفينيا
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الأربعاء، منها تأكيد وزارة التموين استمرار صرف الخبز المدعم للفئات المستبعدة من البطاقات، ومنع سلطة الطيران عبور طائرات "بوينج 737 ماكس" فى الأجواء والمطارات المصرية.

السيسى لوزير خارجية سلوفينيا: تنمية دول المنطقة ضرورة لمواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

1

وزارة التموين تؤكد استمرار صرف الخبز المدعم للفئات المستبعدة من البطاقات

2

سلطة الطيران تمنع عبور طائرات "بوينج 737 ماكس" فى الأجواء والمطارات المصرية بعد حادث الطائرة الإثيوبية

3

وزير الكهرباء: رصدنا 24 مليار جنيه لتحسين شبكات التوزيع وصرفنا 47 مليارا على شبكات النقل ونستهدف تحسين الخدمة بنسبة 100%

4

المجلس القومى للسكان يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية بنسبة 3.1%

5

تنظيم الاتصالات يعلن الانتهاء من لائحة قانون "أوبر وكريم" وصدورها خلال أسبوعين

6

الأخضر الإبراهيمى للجزائريين: لا تحطموا بلادكم كما حُطمت العراق وليبيا.. والرئيس السودانى يجرى تعديلا وزاريا يشمل 15 وزيرا جديدا

7

فضيحة كبرى تضرب الجامعات الأمريكية.. ملاحقة 50 فى فضيحة غش بمئات ملايين الدولارات

8

التضامن: غدا آخر موعد للتقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هجرية

9

رياح مثيرة للرمال والأتربة تنتهى اليوم ويقتصر على جنوب سيناء غدا.. وطقس مستقر خلال الـ48 ساعة المقبلة

10


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السيسي

الرئيس السيسي

بوينج 737 ماكس

اليوم السابع بلس

الاهلي

لاسارتى

جوزيه

حسام عاشور

الحج




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