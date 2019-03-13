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بنهاية العام المالى 2017/ 2018...

ارتفاع رصيد عملاء البريد لـ200.7 مليار جنيه.. و200.9 مليون حصيلة بيع الطوابع

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:10 ص
ارتفاع رصيد عملاء البريد لـ200.7 مليار جنيه.. و200.9 مليون حصيلة بيع الطوابع البريد المصرى - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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ارتفعت القيمة الإجمالية لرصيد عملاء البريد المصرى، لتصل إلى 200.7 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2017/ 2018، مقابل 197.5 مليار جنيه عام 2016 /2017، بزيادة بلغت نسبتها 1.6%.

 

وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول إحصاءات الخدمات البريدية خلال العام المالى 2017/2018، بلغت قيمة المبالغ المودعة للمصريين بالبريد فى صندوق التوفير خلال هذا العام 101.2 مليار جنيه، مقابل 114.9 مليار جنيه عام 2016/2017، بانخفاض بلغت نسبته 11.9%.

 

فيما بلغت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية للمصريين بالبريد 109.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/ 2018، مقابل 73.9 مليار جنيه عام 2016/2017، بزيادة بلغت نسبتها 47.8%.

 

كما أشارت البيانات الإحصائية، إلى قيمة المعاشات المنصرفة خلال العام المالى الماضى، والتى بلغت 74.0 مليار جنيه، مقـابل 63.8 مليار جنيه فى العام المالى السابق له، بزيادة بلغت نسبتها 15.9%.

 

وعن الطوابع المباعة والنماذج بالوحدات البريدية، أوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن قيمتها بلغت 200.9 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/ 2018، مقابل 189.7 مليـون جنيه عام 2016 /2017، بزيادة بلغت نسبتها 5.9%، كما أظهرت البيانات أن عـدد وحدات الخدمات البريدية، بلغ 4013 وحدة عـام 2017/2018، مقابل3991 وحدة عـام 2016/2017، بزيادة بلغت نسبتهـا 0.6%.

 

وعن عدد وحدات خدمة الدفع الإلكـترونى على مستوى الجمهورية، أشارت البيانات الإحصائية إلى أن عددها بلغ 1720 وحدة عام 2017/2018، مقابل 2146 وحـدة عام 2016/2017، بانخفاض 19.9%.

 

يذكر أن خدمة الدفع الإلكترونى، هو نظام آلى يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد .

 

 


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