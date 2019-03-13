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إصابة أمين شرطة بطلق نارى بطريق الخطأ فى حفل زفاف بشبرا الخيمة

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:56 م
إصابة أمين شرطة بطلق نارى بطريق الخطأ فى حفل زفاف بشبرا الخيمة طلق نارى - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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اصيب أمين شرطة بطلق نارى فى جسده، اثر خروج طلقة بطريق الخطأ من سلاح نارى أطلقه عامل فى فرح شعبى، بمنطقة شبرا الخيمة حرر محضرا بالواقعة وتولى المستشار عمرو عوض رئيس النيابة التحقيق.

 

والبداية بتلقى قسم شرطة اول شبرا الخيمة، إخطارا من المستشفى بوصول أمين شرطة مصاب بطلق نارى فى جسده، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الشخص المصاب كان مدعو فى فرح شعبى مقام فى أحد الشوراع، وأخرج المتهم سلاح نارى وأطلق النار احتفالا بالزفاف، فاستقرت فى جسد أمين الشرطة الذى تم نقله للمستشفى، فتم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.


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