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أوقاف الأقصر تعلن تطبيق قرارات تنظيم العمل يوم الجمعة بالمساجد.. تعرف عليها

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:00 ص
أوقاف الأقصر تعلن تطبيق قرارات تنظيم العمل يوم الجمعة بالمساجد.. تعرف عليها مساجد - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح سيد محمد عبد الدايم، وكيل أوقاف الأقصر، بأنه سيتم تطبيق قرارات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حول تنظيم العمل بالمساجد فى خطبة الجمعة الأسبوعية، وذلك لمواجهة أية مخالفات تنتج من الأئمة بالمساجد المختلفة فى يوم الجمعة.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الأوقاف أكدت أن الولاية على المساجد هى من الشئون العامة للدولة وليس للأفراد أو الجماعات أو الأحزاب على الإطلاق، وأن الإمام فى خطبة الجمعة نائب عن ولى الأمر أو من ينيبه وبما أن الدولة صاحبة الولاية على المساجد قد أسندت الإشراف على المساجد إلى وزارة الأوقاف، وصارت الولاية إليها فى ذلك، وأن إقامة أى جمعة دون تصريح منها تكون مخالفة قانونية.

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، أن الوزارة تؤكد ضرورة الالتزام بكل ما تقرره بشأن خطبة الجمعة من الموضوع المحدد للالتزام بنصه أو مضمونه وعدم الخروج على ذلك والالتزام بالوقت المحدد ما بين 15-20 دقيقة على الأكثر للخطبتين الأولى والثانية، وأكدت على مديرى المديريات إلغاء تصريح أى خطيب مكافأة يخالف التعليمات، ووقف أى إمام يخالف تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة عن العمل لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى على النحو الذى تنظمه أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م، وذلك لحين البت فى شأنه من اللجنة المشكلة لمتابعة خطبة الجمعة برئاسة رئيس القطاع الدينى بالوزارة.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن صلاة الجمعة هى قصر على الخطبة والصلاة فقط ولا يسمح بإعطاء أى دروس عقب الصلاة على الإطلاق إلا بتصريح كتابى مسبق من رئيس القطاع الدينى، مع التشديد والتأكيد على أداء سائر الدروس المقررة للإمام خلال أيام الأسبوع فى وقتها، وحال قيام أى إمام بإعطاء درس عقب صلاة الجمعة بالمخالفة فعلى المديرية وقفه عن الخطابة وموافاة الوزارة بما يتم، مع توجيه جميع المفتشين وقيادات المديريات لمتابعة ذلك ومتابعة أداء الدروس والقوافل الدعوية والندوات والمدارس العلمية والقرآنية بكل جدية على مدار الأسبوع.

 

 


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