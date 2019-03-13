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ألمانيا تقول إنها لن تحلل الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

الأربعاء، 13 مارس 2019 08:21 م
ألمانيا تقول إنها لن تحلل الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة سقوط طائرة اثيوبيا
رويترز
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 قال متحدث باسم المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات اليوم الأربعاء إن المكتب لن يحلل الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الإثيوبية التي تحطمت بعد قليل من إقلاعها من أديس أبابا يوم الأحد.

وقال المتحدث جيرموت فريتاج "هذا طراز جديد من الطائرات بصندوق أسود جديد، يعتمد على برمجيات جديدة. لا نستطيع القيام بذلك".

كان متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد قال في وقت سابق إن الصندوقين الأسودين اللذين انتشلا من موقع تحطم الطائرة وهي من طراز بوينيج 737 ماكس 8 سيتم إرسالهما إلى ألمانيا للتحليل.

 


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