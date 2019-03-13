ألمانيا تقول إنها لن تحلل الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

رويترز

قال متحدث باسم المكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات اليوم الأربعاء إن المكتب لن يحلل الصندوق الأسود الخاص بطائرة الركاب الإثيوبية التي تحطمت بعد قليل من إقلاعها من أديس أبابا يوم الأحد.