24 مارس.. الأوقاف تختبر 287 مرشحا لمستوى إمام متميز

كتب – إسماعيل رفعت

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء وموعد من لهم حق دخول الاختبار الشفوى من المتقدمين لمسابقة الإمام المتميز 2019 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 مارس الجارى، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمكتب رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى، وبيان حالة حديث معتمد من المديرية.

وتشمل الاختبارات 287 مرشح لمستوى إمام متميز، كالتالى :-

الأحد الموافق 24 / 3 / 2019 :

1. علي عبد الجليل السيد الشوني الإسكندرية

2. محمد أحمد إبراهيم حمزة الإسكندرية

3. محمود بسيوني عبد المطلب حشيش الإسكندرية

4. أحمد عاطف سيد أحمد طايل الإسكندرية

5. محمد شعبان محمد السيد خضر الإسكندرية

6. إبراهيم شعبان إبراهيم خطاب الإسكندرية

7. حسين شحاته محمد الحشاش الإسكندرية

8. محمود عبد الحكيم محمد حسن هجرس الإسكندرية

9. أحمد فوزي محمد أبو شناف الإسكندرية

10. محمد محروس إبراهيم الخراشى الإسكندرية

11. إبراهيم محمد محمد شاهين الإسكندرية

12. حازم سعيد أحمد قحيف الإسكندرية

13. محمد أحمد رشاد محمد حسين الإسكندرية

14. محمود محمد عبد الفتاح الطلى الإسكندرية

15. أحمد محمد خلف الله عباس الإسكندرية

16. محمد إبراهيم محمد سليم الإسكندرية

17. محمد عادل فتحي إبراهيم الإسكندرية

18. أحمد حسني إبراهيم حسن الإسماعيلية

19. أحمد محمد كمال محمود عطية الإسماعيلية

20. محمد السيد محمد على الإسماعيلية

21. عبد الرحمن عبد البديع متولي عطية الإسماعيلية

22. مصطفى محمد أحمد جمعه أسوان

23. عبد الرحمن محمد أحمد حسين أسوان

24. عبد الله حسين محمد قناوي أسوان

25. طه عبد الرازق عبد المنعم السيد أسوان

26. أحمد إسماعيل محمد مرسي أسوان

27. أحمد حسن أحمد حسن أسوان

28. أحمد سيد أحمد محمد أسوان

29. عبد الله إبراهيم جمعه عبد الجواد أسوان

30. عبد الله شعبان ربيعي حسن أسوان

31. عمر أحمد يوسف مدني أسوان

32. أحمد محيي الدين محمد حسن حسين أسوان

33. عبد الحميد أحمد محمد حفني أسوان

34. طاهر عوض عبد الحميد محمد أسوان

35. عبد الرحمن عبد الحارث حسين بلال أسوان

36. سيد يوسف يسن عبد العظيم أسوان

37. أحمد عبد المعز عبد الرحمن سيد أسيوط

38. أشرف عطا شحاته قطب أسيوط

39. رجب أحمد رجب متولي أسيوط

40. محمود علي سيد عبد العال أسيوط

41. عدوى عطا شحاته قطب أسيوط

42. عمر فتحي محمد سيد أسيوط

43. أحمد إبراهيم فتحي إبراهيم أسيوط

44. عبد النبي فرغلي أبو العلا عبد الرحمن أسيوط

45. عادل مصطفى سيد عوض أسيوط

46. محمد تمساح جاب الله حسين أسيوط

47. محمد محمود عبد الله عبد الوارث أسيوط

48. محمود سيد على عاشور أسيوط

الإثنين الموافق 25 / 3 /2019م :

م الاســم المديرية

1. شعبان خليفة أحمد محمد أسيوط

2. على صديق امير عمر الأقصر

3. أحمد محسوب النجار أحمد الأقصر

4. ممدوح عطيتو محمد عبد الله الأقصر

5. إبراهيم فكرى عبد الله أحمد الأقصر

6. أحمد فهمي خير عبد النعيم الأقصر

7. حسين عطيتو سيد أحمد عطيتو الأقصر

8. الحسين أحمد محمد رمضان الأقصر

9. محمد ربيع محمد حمد الأقصر

10. محمود أحمد مصطفى محمد الأقصر

11. محمود سعد إبراهيم محمد الأقصر

12. الحسن أحمد محمد رمضان محمد الأقصر

13. عمر أحمد محمود سعد الأقصر

14. أحمد حجاجي عبد الفتاح محمد البحر الأحمر

15. الأنصاري خلف الله محمد أحمد البحر الأحمر

16. خالد أحمد عبد الحكيم محمد البحر الأحمر

17. مصطفى إسماعيل عبد التواب عبد المتجلي البحر الأحمر

18. إسلام كمال محمد بدادة البحيرة

19. محمد أحمد عبد الرازق إبراهيم البحيرة

20. محمد السيد إبراهيم أبو طبيخ البحيرة

21. أحمد نصر إبراهيم عبد الله البحيرة

22. أحمد طه أحمد متولي البحيرة

23. أحمد عبد السلام عبد السلام حلقها البحيرة

24. عبد الناصر سعيد جلال عبد المجيد البحيرة

25. كمال الدين شوقي كمال الحوفى البحيرة

26. نعيم عبد العزيز نعيم عابد البحيرة

27. إبراهيم عبد السلام أحمد عبد الله البحيرة

28. أشرف حمدي إسماعيل علي البحيرة

29. محمد سعيد سعد عبد الغفار البحيرة

30. أشرف خميس إبراهيم طعيمة البحيرة

31. ربيع رشاد عبد المجيد الشريف البحيرة

32. علاء عبد الحليم دسوقي إبراهيم البحيرة

33. محمد محمد إسماعيل ملكه البحيرة

34. على خيري عبد الجواد الهابط البحيرة

35. إبراهيم عبد الكريم مهنا البحيرة

36. حسام مسعد رجب عطا الله البحيرة

37. عصام شعبان فتح الله راشد البحيرة

38. عمرو محمد عبد المنطلب عبد الحليم البحيرة

39. محمد حامد دسوقي فراج البحيرة

40. أبو بكر عبد الستار حميدة محمد بني سويف

41. محمود محمد علي محمد بني سويف

42. أحمد سيد علي محمد بني سويف

43. عادل محمد حسين محمد بني سويف

44. عبد الرحمن سيد عثمان حسانين بني سويف

45. عبد السلام حسن عبد الستار عبد الجليل بني سويف

46. أحمد صابر محمد أبو العلا بني سويف

الثلاثاء الموافق 26 /3 /2019م :

م الاســم المديرية

1. أحمد محمد عبد العظيم حسن بني سويف

2. طه يوسف فرج عبد التواب بني سويف

3. أحمد فتحي أحمد مرزوق بني سويف

4. حميدة سيد إبراهيم محمد بني سويف

5. رجب عبد النبي رجب متولي بني سويف

6. سليمان إمام سليمان عبد القوي بني سويف

7. عوض فاضل عباس مهران بني سويف

8. عيد جودة سيد جودة بني سويف

9. محمد عزمي علي محمد بني سويف

10. هشام حسنى عبد الغنى حسب النبي بني سويف

11. حسين محمد أحمد سليمان بني سويف

12. سيد جودة محمود حسن بني سويف

13. محمد عبد المنعم محمد مصطفى بني سويف

14. إبراهيم عبد المنعم محمد مصطفي بني سويف

15. ربيع محمد طه مشرف بني سويف

16. مصطفى مجدي عويس امام بني سويف

17. ربيع قرني حافظ سعد بني سويف

18. عبد الحكيم أحمد نصر الله عبد الوهاب بني سويف

19. علي علي شحاته محمد بني سويف

20. إبراهيم رمضان رمضان السيد البسيوني بور سعيد

21. أحمد محمد محمود أبو العلا بور سعيد

22. عبد الرحمن بوشي محمد موسي الجيزة

23. معاذ شريف صابر يوسف الجيزة

24. نصر السيد نصر طه متولي الجيزة

25. حسن جلال أحمد الموافي الجيزة

26. عماد يحي أحمد خليل الجيزة

27. محمود صلاح عطية عبد الغني الجيزة

28. عبد الرحمن صلاح جلال محمد العسال الجيزة

29. عبد السلام رمضان عبد المقصود سيد الجيزة

30. محمد حسن محمود عبد الرحمن الجيزة

31. إبراهيم أحمد محمد الوكيل الجيزة

32. أحمد رضا ربيع حسين الجيزة

33. محسن السيد محمد السيد الجيزة

34. جمال سيد إمام مشرف الجيزة

35. صالح محمد أحمد عبد العزيز الجيزة

36. محمد شعبان عبد الفتاح شعبان الجيزة

37. رجب سعيد محمد قناوي الجيزة

38. عبد الحليم يوسف محمد زاهر الدقهلية

39. محمد عزت حسن على حجازي الدقهلية

40. عبد الحافظ عبد الكريم عبد الحافظ الحسانين الدقهلية

41. محمد محمود علي أحمد الدقهلية

42. ممدوح علي إبراهيم إبراهيم الدقهلية

43. حسن مصطفى كامل عبد العزيز فرج الدقهلية

44. إبراهيم محمد إبراهيم المنسي الدقهلية

45. سامح حسان عبد الفتاح محمد الدقهلية

46. ياسر عاطف عوض عبد العاطي الدقهلية

47. محمد عبد الكريم أحمد حسن أبو الوفا الدقهلية

48. محمد فتحي على محمود دمياط

الأربعاء الموافق 27 / 3 /2019م :

م الاســم المديرية

1. محمود حامد أبو النجا محمد دمياط

2. أشرف محمد رمضان عبده دمياط

3. محمود توفيق الزناتي السيد الزناتي دمياط

4. وجدي عوض سعد إبراهيم دمياط

5. إبراهيم أحمد أحمد على كراويه دمياط

6. محمود محمد يسين محمد المهدى دمياط

7. أحمد إبراهيم محمد بركات دمياط

8. محمد علي حسين معروف دمياط

9. أحمد محمد محمد معوض مزروع دمياط

10. محمد عزت سويلم خليل دمياط

11. صبحي حسن صبحي أبو شعيشع دمياط

12. هاني عبد المنعم محمد على دمياط

13. أحمد السيد فرغلي عبد الهادي سوهاج

14. عمر أحمد محمد محمد سوهاج

15. أحمد عبد الحميد أحمد عبد اللطيف سوهاج

16. أحمد حامد أحمد محمد سوهاج

17. طه السيد محمد شافع سوهاج

18. عادل محمد شريف أحمد سوهاج

19. عبد الملك عمر عبد الملك السيد سوهاج

20. محمد صلاح فؤاد الحداد سوهاج

21. حسن مصطفى أحمد مصطفى سوهاج

22. محمد محمد عبد الحي عبد اللطيف السويس

23. طارق مختار عبد المقصود محمد السويس

24. محمد محمد محمود شعلان الشرقية

25. منصور محمد الهادي على وهدان الشرقية

26. أحمد علي أحمد محمد الشرقية

27. بهاء الهلباوي محمد السعيد الشرقية

28. ميسرة السيد عبد الفتاح عبد الخالق الشرقية

29. عبد السلام محمد عبد السلام وهبه الشرقية

30. أحمد محمد محمد إبراهيم فتح الله الشرقية

31. فوده السيد أحمد فوده الشرقية

32. إبراهيم علي مشرف أحمد الشرقية

33. عادل بديع عبد الله حسين الشرقية

34. محمد سعيد مصطفى عبد الكريم الشرقية

35. عادل حسن إبراهيم محمد الشرقية

36. محمد على مشرف أحمد الشرقية

37. محمد كرم الدين محمد عبد الباري الشرقية

38. حمادة محمد خليل محمد الشرقية

39. طارق السيد إبراهيم عليان الشرقية

40. نبيل عزت بيومي شلبي الشرقية

41. عبد الرحمن محمد عبد العزيز الشريف شمال سيناء

42. محمد حامد علي الصادق شمال سيناء

43. مسعد يوسف فتحي مصطفى شمال سيناء

44. مجدي عبد الرؤوف الرفاعي محمود الغربية

45. حماده بشير محمد البدوي الغربية

46. محمود محمود أحمد بدر الغربية

الأحد الموافق 31 / 3 / 2019م :

م الاســم المديرية

1. أحمد مفرح يوسف شعبان الغربية

2. عبد الحليم صلاح عبد الحليم ناصف الغربية

3. عبد القادر فتحي عبد القادر أبو قرع الغربية

4. محمد محمد عبد المنعم علوان الغربية

5. السيد عطية سليمان العمروسي الغربية

6. عبد العاطي الدمرداش عبد العاطي الزلاط الغربية

7. عصام أحمد عبد الغني القبيصي الغربية

8. محمد أحمد مصطفي شلبي الغربية

9. فتحي سعد مصطفى أبو حسين الغربية

10. أسامة محمد السيد المرسي الغربية

11. محمود مصطفى عبد الرحمن البنا الغربية

12. يحيي زكريا محمد النجار الغربية

13. أحمد صلاح عبد المجيد البحراوي الغربية

14. ساري العزب محمد العزب الغربية

15. على محمود على عامر الغربية

16. محمود شوقي حامد المهندس الغربية

17. محمود سيد محمد جودة الفيوم

18. محمد ميزار عبد الحميد بدر الفيوم

19. محمد أحمد علي عبد الحليم الفيوم

20. إبراهيم محمد قاضى الغرام خليل الفيوم

21. أحمد محمد رمضان سرحان الفيوم

22. محمد فتحي جنيدي عبد الفتاح الفيوم

23. عاشور رمضان جمعة حميدة الفيوم

24. عمرو ربيع علي أحمد الفيوم

25. محمود عبد التواب محمود عبد العليم الفيوم

26. محمود مصطفى أحمد مصطفى الفيوم

27. أحمد جابر محمود عبد الغني الفيوم

28. جمال عبد الكريم جنيدي عبد الحميد الفيوم

29. محمد رمضان أحمد عفيفى الفيوم

30. محمد مصطفى عبد الله عبد القادر الفيوم

31. محمد نور الدين أحمد عبد العال القاهرة

32. عبد الله حسن عبد الرحيم العياط القاهرة

33. طاهر السيد عبد الفتاح عيسى القاهرة

34. سيد عنتر صابر أبو العلا القاهرة

35. عمر صابر محمد حسن القاهرة

36. أحمد سليمان إسماعيل مخلوف القاهرة

37. سلامة سامي عبد الحافظ محمد القاهرة

38. عمرو عادل عبد الستار محمد. القاهرة

39. إبراهيم عبد الله محمد عبده القاهرة

40. حاتم سعيد سليمان عواد القليوبية

41. السيد أحمد عبد النبي عبد الوهاب القليوبية

42. محمود فوزي عبد الله الخولي القليوبية

43. أحمد عبد المحسن رضوان على القليوبية

44. أحمد محمد السيد حسين صيام القليوبية

45. إسلام مرضي محمد السيد القليوبية

46. رمضان مصطفى عبد الرحمن على القليوبية

47. عامر عبد العليم فرغلي على القليوبية

48. محمد سالم أحمد الوكيل القليوبية

الإثنين الموافق 1 /4 / 2019م :

م الاســم المديرية

1. محمد رأفت حسن مبارك قنا

2. عبد الخالق عبد العال عبد الرحيم خليل قنا

3. الطاهر محمد عبيد حامد قنا

4. عمر منصور عبد العليم إبراهيم قنا

5. عبد الرحيم رضوان محمد وزيري قنا

6. ضاحي كمال الدين امين عبد النبي قنا

7. جمال عبد الحميد رزق عبد الله قنا

8. محمد خليفه محمد سيد قنا

9. عنتر بلتاجي بلتاجي رزق كفر الشيخ

10. حسام وطني محمد محمد خليل كفر الشيخ

11. على محمد محمد أحمد منصور كفر الشيخ

12. صبحي حامد عبد الفتاح أبو زامل كفر الشيخ

13. رضي أبو الفتوح حسين محمد كفر الشيخ

14. علي عبد الستار محمد مصطفى كفر الشيخ

15. فتح الله عبد المنعم محمد غنام كفر الشيخ

16. أحمد رجب محمد إبراهيم الكناني كفر الشيخ

17. محمود الطنطاوي بسيوني أبو أحمد كفر الشيخ

18. أحمد لطفي حسن السيد كفر الشيخ

19. حمادة محمد محمد عبد الواحد كفر الشيخ

20. سمير عبد العزيز على سلمان كفر الشيخ

21. مطاوع حسن عبد الرحمن علي كفر الشيخ

22. ياسر شعبان محمد خطاب كفر الشيخ

23. أحمد جبر السيد عبد الرحمن جبر كفر الشيخ

24. جمال عبد الوهاب محمود الأسطى كفر الشيخ

25. حميدو محمود عبد المقصود درويش كفر الشيخ

26. عبد القادر عبد الله عبد القادر سليم كفر الشيخ

27. أحمد محمد راشد محمد كفر الشيخ

28. حمادة يوسف بدير العطار كفر الشيخ

29. عمر عباس السيد إبراهيم عبد الله كفر الشيخ

30. محمد عبد الفتاح عبد الشافي عبد الغني مرسى مطروح

31. طه محمود محمد حجاج مرسى مطروح

32. أحمد محمد سلامة منصور مرسى مطروح

33. محمد مفرح علي محمد مرسى مطروح

34. محمد موسى واصف حسين مرسى مطروح

35. أحمد مشحوت محمد حسان المنوفية

36. سمير فوزي عبد الله عبد العزيز سلامة المنوفية

37. تامر عبد الباقي محمد عمارة المنوفية

38. خالد طنطاوي أحمد على عيد المنوفية

39. محمد فتحي السيد حسن المنوفية

40. عاصم علاء الدين عبد العليم عثمان المنيا

41. عطا خلف عطا خلف المنيا

42. محمد محمود سيد محمود المنيا

43. مصطفى حسنى على إبراهيم المنيا

44. وليد صبحي محمد عبد العزيز المنيا

45. صابر عاطف حلمي عبد العزيز المنيا

46. محمود محمد كامل إبراهيم المنيا

47. مصطفي رضا أحمد حسن المنيا