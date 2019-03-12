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وكيل التضامن الاجتماعى بأسيوط : تقديم مساعدات عاجلة للأسر الاكثر احتياجاً

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:14 م
وكيل التضامن الاجتماعى بأسيوط : تقديم مساعدات عاجلة للأسر الاكثر احتياجاً محافظ أسيوط
أسيوط هيثم البدري
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شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة الاكثر احتياجاً موجهاً جميع المسئولين والقيادات التنفيذية بالنزول الميدانى ولقاء المواطنين والاستماع الى طلباتهم وشكواهم وإيجاد الحلول العاجلة لها فضلا عن عمل الابحاث الاجتماعية لهم وتقديم الدعم المادى للأسر الاكثر احتياجا تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة " وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

 

ومن جانيها تفقدت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط ادارة منفلوط الاجتماعية للاطمئنان على سير العمل ولقاء المواطنين وفحص شكواهم بخصوص معاشات الضمان الاجتماعى ومعاشات تكافل وكرامة فضلا عن تقديم بعض المساعدات العاجلة للمواطنين المضارين من بعض الحرائق التى التهمت منازلهم بقرية الصهريج والتنسيق مع بعض الجمعيات الاهلية لإعادة ترميم وتأهيل المنازل المضارة تنفيذا لتوجيهات المحافظ لتعويض الاهالى .

 

وأشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط الى انها وجهت بالمتابعة المستمرة للجمعيات الاهلية بقرى المركز وتفعيل نشاط الجمعيات ضمن مبادرات حياة كريمة وأسيوط بلا امية وأسيوط بلا ثأر للقضاء وتكثيف برامج التوعية والإرشاد لحث الاهالى على ترك العادات والتقاليد الخاطئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الاسر الفقيرة ومساعدة السيدات والمرأة المعيلة وتقديم الدعم المادى لها لمواجهة ظروف ومتطلبات الحياة بالإضافة الى تفعيل برامج مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية وتوعية المواطنين بتنظيم الاسرة .


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