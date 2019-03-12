وزير التعليم العالى: تدشين مقر اتحاد الجامعات الافريقية فى مصر تقدير لدورها

كتب لؤى على - تصوير أحمد معروف

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مقر اتحاد الجامعات الإفريقية بجامعة الأزهر، هو تأكيد على دور مصر، وربط المؤسسات التعليمية بقارة إفريقيا، خاصة أن ما تمر به القارة الإفريقية من تحديات يفرض على المؤسسات التعليمية المشاركة فى عملية التنمية والنهوض.

وأضاف خلال كلمته فى حفل افتتاح المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجامعة الأزهر: كل الشكر للأزهر الشريف، وإمامه الأكبر ولجامعة الأزهر ولاتحاد الجامعات الإفريقية، لتنفيذ تلك الفكرة .

شارك في الحفل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور أورلاندو أنتونيو، رئيس اتحاد الجامعات الأفريقية، والدكتور ايتيان أهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، ولفيف من المسؤولين وكبار الشخصيات المصرية والأفريقية.

وتنطلق يوم الخميس القادم أولمبياد طلاب الجامعات الأفريقية، الذي تستضيفه جامعة الأزهر، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات المصرية، في الفترة من 14 إلى 18 مارس الجارى، بمشاركة أكثر من 600 رياضى من طلاب الجامعات الأفريقية، وذلك فى أكبر حدث رياضى طلابى أفريقى تستضيفه مصر.

وتعقد هذه الفعاليات في إطار سلسلة الأنشطة والمبادرات التي أطلقها الأزهر الشريف بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة استثمار وتَوظيف كلّ عناصرِ الثّقل الأزهري في أفريقيا؛ لمواكبة التحركات المصرية تُجاهَ القارة السمراء.