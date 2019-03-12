نقابة الأطباء تطالب بحل أزمة حديثى التخرج فى ضم سنة الامتياز

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة للأطباء، إن الأطباء حديثى التخرج فى الدفعة السابقة، فوجئوا أن هناك رفض من بعض مديريات الصحة لضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة، رغم أن الضم كان هو القاعدة السائدة دائما فى السابق، مشيرة إلى وجود خطورة من تعميم هذه المشكلة لتشمل جميع أطباء الدفعة الجديدة.

وطالبت النقابة، فى بيان، رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتدخل لحل هذه المشكلة، وإقرار حق حديثى التخرج فى ضم سنة الامتياز، موضحة أن خريج الطب يبدأ بسنة الامتياز بعد 6 سنوات دراسة، منهم سنتى دراسة متصلتين (الخامسة والسادسة) وتنتهى امتحانات السنة السادسة فى ديسمبر، أى بعد 27 شهر كاملة من بدء الدراسة فى السنة الخامسة، مشيرة إلى أنه بعد التخرج لا يستطيع الطبيب الحصول على حق مزاولة المهنة إلا بعد تمضية سنة عمل كاملة للتدريب عملى تحت الإشراف المباشر لأساتذة كلية الطب والأطباء المشرفين على العمل بالمستشفيات الجامعية.

وتابعت: خلال هذا العام يعمل طبيب الامتياز فى كل أقسام المستشفى، يكون له جدول نوبتجيات، ومسئوليات عمل، حتى وإن كان تحت إشراف الأطباء الأكبر، ولكنه عمل الزامى لا تهاون فيه، و يتعرض كما يتعرض جميع الأطباء للعدوى وكل مشاكل المهنة، كما أن أطباء الامتياز ليس لهم تأمين صحى، ولا أى مظلة علاج أثناء فترة الامتياز، حيث انتهى تأمينهم الصحى كطلبة، و لم يبدأ بعد تأمينهم كموظفيين، مشيرة إلى أن طبيب الامتياز لا يتقاضى مرتب، و لكن تصرف له مكافآة، تتراوح بين 250 جنيه إلى 700 جنيه شهريا.