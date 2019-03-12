نجاة صحفى من محاولة اغتيال بإقليم هيلمند الأفغانى

كابول (أ ش أ)

نجا صحفى محلى أفغانى من محاولة اغتيال، إثر انفجار عبوة ناسفة كانت مثبتة بسيارته بمدينة لشكاركاه عاصمة الإقليم، فيما لم تعلن بعد أى جهة مسئوليتها عن الحادث؛ وذلك وفقا لما أعلنه مكتب حاكم إقليم هيلمند الأفغانى.

وأوضح المكتب- فى بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن الصحفى نزار أحمد أحمدى أصيب بجروح؛ إلا أن حالته مستقرة، ويتلقى العلاج فى إحدى مستشفيات مدينة لشكركاه.

ويأتى الانفجار فى الوقت الذى تحتل فيه أفغانستان مرتبة متقدمة بين أكثر الدول دموية بالنسبة للصحفيين، وبالرغم من التزام الحكومة الأفغانية بدعم الصحفيين وحرية الصحافة، إلا أن التقارير تشير إلى أن الصحفيين ما زالوا يواجهون أنواعا مختلفة من التهديدات.