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نائب محافظ الإسكندرية: جولات ميدانية لمتابعة استعدادات استضافة بطولة الأمم الإفريقية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:59 م
نائب محافظ الإسكندرية: جولات ميدانية لمتابعة استعدادات استضافة بطولة الأمم الإفريقية جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
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عقد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا ضم العديد من الجهات المعنية بتنظيم الاستعدادات بطولة الامم الأفريقية لكرة القدم ، والمٌقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل ، وذلك لمتابعة تنفيذ الجهات المختلفة للاجراءات والترتيبات اللازمة التي تم الاتفاق عليها كل فيما يخصه للاستعداد لاستقبال البطولة . 
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الجهات المعنية ، وتنفيذ الأعمال المكلفة بها كل جهة ، وشدد نائب المحافظ على ضرورة سرعة انجاز الأعمال والانتهاء منها قبل موعد البطولة بوقت كاف ، مؤكدا أنه سيقوم بعمل العديد من الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ الاعمال على أرض الواقع، وسيتم محاسبة أي مقصر فى مهام عمله أو أي متسبب في تعطيل الأعمال، خاصة أن هذه البطول تعد حدثا هاما ، يساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية، ويتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي. 
 
جاء ذلك، بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، و اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة  الشباب والرياضة ، واللواء شريف رشدى مدير إدارة المواقف والركاب ، ومساعد مدير الامن ، ومدير شرطة المرافق ، وبهية عبد الفتاح رئيس حى وسط ، ومدير إدارة الرصد البيئي ، ومدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ورئيس الادارة المركزية لتجميل المدينة ، وممثلي مديرية الشئون الصحية والاسعاف ومدير الاستاد وإدارة المرور والحماية المدنية ، وشركة نهضة مصر ، وشركات المرافق .
 
 

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