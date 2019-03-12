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موجز6.. وزير النقل يبدأ جولاته بتفقد محطة مصر وورش صيانة القطارات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:00 م
موجز6.. وزير النقل يبدأ جولاته بتفقد محطة مصر وورش صيانة القطارات المهندس كامل الوزير وزير النقل الجديد
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اليوم السابع بلس
 
نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتلقى دعوة رئيس وزراء اليابان للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين G20.
 
فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..
 
 
التف مئات الركاب حول المهندس كامل الوزير، وزير النقل الجديد خلال جولته الأولى بمحطة مصر للشكوى من تأخيرات القطارات وسوء الخدمة، فيما وجه البعض التهنئة على توليه منصبه الجديد.
 
 
أقدم شاب على قتل أحد أعمامه بـ7 طلقات نارية داخل مسكنه بسبب رفضه لخطبته من ابنة عمه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والقبض على المتهم.
 
 
نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، برئاسة اللواء مجدي السمري، وتحت إشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ، في إحباط تهريب أكبر شحنة حشيش تزن  6 أطنان ونصف ، والتحفظ علي مركب بداخلها المضبطات بالبحر المتوسط بالإسكندرية  ، قبل وصولها ليبيا ، لإعادة إدخال مصر من جديد عن طريق الدروب الصحراوية  ، وضبط 11 متهما ، وملاحقة 4 آخرين ، وأجنبي بدولة عربية هارب بالتنسيق مع شرطة الإنتربول .
 
 
ينشر "اليوم السابع" نص مشرروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا فى جلسته العامة اليوم.
 
 
بدأ المهندس كامل الوزير، وزير النقل أولى جولاته بتفقد محطة مصر وأرصفة القطارات وتفقد أحد القطارات العادية على الرصيف، منتقدا ترك قطع الغيار على الأرصفة.
 
 
رغم أن مشاركاته مازالت قليلة بالقميص الأحمر إلا أن الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى خطف قلوب عشاق الفانلة الحمراء، ليعيد ذكريات تألق الصفقات الأنجولية فى القلعة الحمراء وعلى رأسها الثنائى فلافيو وجيلبرتو.
 
 
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن حالة محمد الشناوي حارس الفريق مطمئنة للغاية، ولا توجد مشكلة في وجوده في القائمة المرشحة لخوض مباراة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل ضمن فعاليات الجولة الأخيرة لدور المجموعات في بطولة إفريقيا. 
 
 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن  قانون مزاولة مهنة الطب، وجاءت موافقة البرلمان بالثلثين لأنه من المشروعات المكملة للدستور.
 
 
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إينا إريكسن سوريدي وزيرة خارجية النرويج.
 
 
عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور رؤساء الشركات التابعة للهيئة لاستعراض خطة عمل الهيئة خلال الفترة القادمة.
 
 
عرضت وزارة الإسكان مشروعات العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة، فى أكبر معرض عقارى بالعالم "MIPIM 2019- ميبم 2019"، والذى يقام حاليا بمدينة كان الفرنسية، فى الفترة من 12 إلى 15 مارس 2019.
 
 
يستحق "الكابتن ماجد" أن يكون صاحب لقب الـ "ملهم" بالنسبة لأجيال الثمانينيات وبداية التسعينيات، فقد تعلقت به القلوب لسنوات طويلة، وأحب الجميع هذا الفتى الخلوق، صاحب المهارات الاستثنائية، وصاحب الأداء المميز فى الملعب، رغم الأوجاع التى تلاحقه خارج المستطيل الأخضر.
 
 
اتخذ فلورنتينو بيريز رئيس فريق ريال مدريد الأسبانى فرماناً بعودة الفرنسى زين الدين زيدان إلى تدريب الملكى بعد 9 أشهر من استقالته فى 30 مايو الماضى.
 
 
توفى الكاتب الصحفى نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع ورئيس التحرير السابق لجريدة الأهالى، بعد صراع طويل مع المرض.
 
 
شدد وزير النقل المهندس كامل الوزير ، على أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ،والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،  بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمة في مرفق السكك الحديد ، مؤكدا فى أول اجتماع اليوم الثلاثاء ،  بقيادات "السكة الحديد "،  إن الهيئة  تعلن من اليوم بدء حملة  شعارها  الانضباط في  مواعيد قيام ووصول القطارات وزيادة عوامل السلامة بالمنظومة،  وجودة الخدمة المقدمة للركاب ، مطالبا القيادات  ببذل أقصى جهد لتطوير المرفق، وقال : "انتو معايا حتى يثبت العكس.. مش همشى إلا اللى يثبت أنه مش شغال " .
 

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اليوم السابع بلس




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