موجز 1.. انخفاض الحرارة 7 درجات وسقوط أمطار على الوجه البحرى والقاهرة غدا

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها وصول الفريق كامل الوزير وزير النقل الجديد إلى محطة مصر وعقده اجتماعا مغلقا مع قيادات السكة الحديد ، مطالبا بالانضباط فى العمل وعدم التهاون فى معايير السلامة فى تشغيل القطارات، وأيضا توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس غير مستقر يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 9 درجات.



وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم :

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانا، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على شمال الصعيد، وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 9 درجات.





قرر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة والتى انتهت امس 11/3/2019 حتى يوم 26/3/2019.





شهد العام المالى الماضى 2017/2018 تنفيذ نحو 326 ألف و 263 وحدة سكنية باستثمارات تجاوزت 106 مليار و 876 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ تلك الوحدات بواسطة الحكومة والقطاع الخاص.





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع أعضاء مجلس الأعمال المصرى اليابانى، ومُمثلى الشركات اليابانية، لبحث سبل زيادة حجم الاستثمارات اليابانية، وتوسيع أنشطة الشركات اليابانية فى مصر.





تفقد اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى.





أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمنطقة الامتداد الجنوبى بمدينة سوهاج الجديدة، والمحجوزة بالقرعتين العلنيتين التى تم إجراؤهما بتاريخ 11/11/2017، و21/4/2018، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 17/3/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 9/5/2019.





قال جيس داتون السفير الكندى بالقاهرة، إن شركات كندية تنظر وتراقب السوق المصرى، للدخول باستثمارات أو إجراء توسعات فى الاستثمارات الكندية الحالية، مشيرا إلى أن الشركات فى بلاده تسعى للاستفادة من موقع مص





وصل الفريق كامل الوزير وزير النقل الجديد إلى محطة مصر، حيث كان فى استقباله الدكتورعمرو شعت نائب وزير النقل وقيادات السكة الحديد.





وعقد وزير النقل الجديد اجتماعا مغلقا مع قيادات السكة الحديد، عقب وصوله مباشرة، مطالبا بالانضباط فى العمل وعدم التهاون فى معايير السلامة فى تشغيل القطارات.

تجاوزت فنزويلا بالفعل 100 ساعة بدون كهرباء، مما أدى إلى وفاة 21 شخصا على الأقل بسبب نقص الرعاية فى المستشفيات، والنظام الفنزويلى يستمر فى تعليق أنشطة المدارس وساعات العمل.





تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد بالقاهرة.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة .





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.





يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بشأن دعم العلاقات مع الدول الإفريقية فى المجالات الزراعية والصناعية بحضور عدد من الوزراء .





أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التنسيق مع البنك المركزى، والذى بدوره أصدر تعليمات بالسماح للبنوك باستثناء واردات "الفول، العدس، الأرز" من الغطاءالنقدى بواقع 100٪؜ ، على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام، حتى 15 مارس 2020.