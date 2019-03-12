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مواطن يزور توكيلا لاستلام تعويضات أهالى رفح فى الإسماعيلية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:30 م
مواطن يزور توكيلا لاستلام تعويضات أهالى رفح فى الإسماعيلية حبس - ارشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم
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ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية، القبض على حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، بتهمة تزوير توكيل لاستلام مستحقات تعويض نزع الملكية بمدينة رفح بشمال سيناء.
 
 
وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، بورود معلومات للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة، مفادها قيام المتهم "محمود.ا.ا" 25 عاما حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، باصطناع توكيلات منسوب صدورها لمكاتب توثيق الشهر العقارى بالإسماعيلية، بأسماء مستحقين لتعويضات نزع الملكية، بمدينة رفح على الشريط الحدودى بشمال سيناء بقصد الاستيلاء على هذه التعويضات.
 
 
وبإجراء التحريات السرية، أثبتت صدق المعلومات وأضافت التحريات، أن المتهم تقدم بتوكيل لصالحه من أحد الأشخاص المستحقين لتعويض نزع الملكية بمدينة رفح الحدودية للبنك الأهلى المصرى فرع الإسماعيلية، منسوب صدوره لمأمورية الشهر العقارى بالتل الكبير، وذلك لصرف مبلغ مالى 377 ألف جنيه.
 
 
وبالاستعلام عن التوكيل من مأمورية الشهر العقارى بالتل الكبير، تبين أنه مزور ومصطنع وغير صادر من مأمورية الشهر العقارى بالتل الكبير.
 
 
وتمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من القبض على المتهم المتحرى عنه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شخص آخر جارى تحديده.
 
 
وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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