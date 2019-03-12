video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مليشيات الحوثى تقطع الاتصالات وتعدم الأسرى بمديرية كشر

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:06 ص
مليشيات الحوثى تقطع الاتصالات وتعدم الأسرى بمديرية كشر ميليشيا الحوثى
أ ش أ
إضافة تعليق

قال وكيل محافظة حجة اليمنية وأحد شيوخ قبائل حجور ناصر دعقين إن مليشيات الحوثى تحاصر المدنيين ، وتقطع وسائل الاتصال والانترنت فى مديرية كشر شمال اليمن.
وقال وكيل محافظة حجة ـ فى تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" ـ إن مليشيات الحوثى أعدمت بعض الأسرى، واختطف العديد من الناشطين فى مديرية كشر، مضيفا أنها تجبر سكان مديرية كشر على النزوح من مناطقهم، والخروج من منازلهم بالإكراه.
وقد ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم ميليشيا الحوثى على قبائل "الحجور" فى حجة شمال اليمن أمس الاثنين إلى 41 شخصا ما بين قتيل وجريح ، بينهم نساء وأطفال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحوثيون ينفذون مذابح ضد المدنيين شمال اليمن

الجيش اليمنى يطهر جيوب الحوثيين بين "باقم"و"مجز"

أنور قرقاش: الأولوية فى اليمن للمواجهة مع الحوثى وبدون ذلك لن نرى استقرار

اليمن

ميليشيا الحوثى

مديرية كشر

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة