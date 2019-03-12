مطران الروم الكاثوليك بمصر: الصوم الكبير لضبط النفس وليس امتناعا عن الطعام

سارة علام

قال المطران جورج بكر، مطران الروم الكاثوليك الملكيين بمصر، إن الصوم الأربعينى المقدس (صوم القيامة) ليس مجرد امتناع عن أنواع معينة من الطعام مثل اللحوم ولكنه صوم لضبط النفس ولوقاية الروح من الخطايا والآثام، ومن ثم هو أمر مختلف تماما عن الصوم الجسدى.

واعتبر المطران جورج بكر، فى تصريحات خاصة، أن هدف الصوم فى وقت محدد وبشكل جماعى هو الامتلاء الداخلى من النور الإلهى، مضيفًا: الصوم هو لقاء للإنسان بأخيه الإنسان لأنه يشمل كل الشرائح العمرية والاجتماعية الراغبة فى رضا الله.

واستكمل: نطلب فى الصوم أن يرتسم الله فى قلوبنا وأن نمتلئ بالنور الإلهى من داخلنا ونتأمل فى كلمة الله ونصلى ونقتطع من احتياجاتنا لنعطى الفقير.

وكانت الكنائس التى تتبع التقويم الغربى فى مصر مثل كنيسة الروم الكاثوليك قد بدأت الصوم المقدس فى الـ٢٨ من فبراير الماضى، بينما بدأت الكنائس الشرقية الصوم فى الرابع من مارس.