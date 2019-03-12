video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول روسى: مفتشون روس يتفقدون منشأة عسكرية فى فرنسا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:10 ص
مسئول روسى: مفتشون روس يتفقدون منشأة عسكرية فى فرنسا القوات الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
إضافة تعليق

صرّح رئيس المركز الوطنى الروسى للحد من الخطر النووى سيرجى ريجكوف بأن مفتشين روس سيتفقدون منشأة عسكرية فى فرنسا فى إطار وثيقة فيينا لعام 2011 بشأن تنفيذ تدابير بناء الثقة والأمن.

وأضاف ريجكوف، فى تصريح للصحفيين حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، أن القادة الفرنسيين سوف يطلعون المفتشين الروس بشأن موظفى المنشأة وأسلحتها ومعداتها.

وأشار المسئول الروسى إلى أن مثل هذه الزيارات تتم من أجل تقييم المعلومات بشأن القوات العسكرية وخطط نشر أنظمة الأسلحة الرئيسية والمعدات العسكرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مفتشون روس يحلقون فوق الأراضى التركية فى إطار اتفاقية السماء المفتوحة

روسيا

فرنسا

منشاه عسكريه فرنسيه

مفتشون روس




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة