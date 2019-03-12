مسئول روسى: مفتشون روس يتفقدون منشأة عسكرية فى فرنسا

موسكو(أ ش أ)

صرّح رئيس المركز الوطنى الروسى للحد من الخطر النووى سيرجى ريجكوف بأن مفتشين روس سيتفقدون منشأة عسكرية فى فرنسا فى إطار وثيقة فيينا لعام 2011 بشأن تنفيذ تدابير بناء الثقة والأمن.

وأضاف ريجكوف، فى تصريح للصحفيين حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، أن القادة الفرنسيين سوف يطلعون المفتشين الروس بشأن موظفى المنشأة وأسلحتها ومعداتها.

وأشار المسئول الروسى إلى أن مثل هذه الزيارات تتم من أجل تقييم المعلومات بشأن القوات العسكرية وخطط نشر أنظمة الأسلحة الرئيسية والمعدات العسكرية.