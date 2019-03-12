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مسئول الدعوة بالأوقاف للشباب: اسأل قبل ما تشير على السوشيال ميديا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:53 م
مسئول الدعوة بالأوقاف للشباب: اسأل قبل ما تشير على السوشيال ميديا الشيخ أحمد تركى مع نائب رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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وجه الشيخ أحمد تركى، رئيس مركز بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف وأحد علماء الأزهر الشريف، نصائح للشباب والطلاب بتوخى الحذر من السوشيال ميديا والشائعات التى تنتشر عليها، قائلا:"اسأل قبل ما تشير على السوشيال حتى لا تكون جندى وفى لأعدائك وأنت لا تدرى".
 
وتساءل تركى، خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، قائلا: "الإرهابى يقتل الأبرياء والأطفال ولما تيحى تعدمه يقولك الإرهابى شهيد ولا لا".
 
وأكد رئيس مركز بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، أن مصر ستظل قائمة رغم ما يدبر لها الأعداء قائلا: "مادام القرآن باقيا فمصر باقية فقال النبى عنها فى رباط إلى يوم القيامة".
 
 
 
 
 

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