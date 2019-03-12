مسئول الدعوة بالأوقاف للشباب: اسأل قبل ما تشير على السوشيال ميديا

كتب محمود راغب

وجه الشيخ أحمد تركى، رئيس مركز بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف وأحد علماء الأزهر الشريف، نصائح للشباب والطلاب بتوخى الحذر من السوشيال ميديا والشائعات التى تنتشر عليها، قائلا:"اسأل قبل ما تشير على السوشيال حتى لا تكون جندى وفى لأعدائك وأنت لا تدرى".

وتساءل تركى، خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس، قائلا: "الإرهابى يقتل الأبرياء والأطفال ولما تيحى تعدمه يقولك الإرهابى شهيد ولا لا".

وأكد رئيس مركز بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، أن مصر ستظل قائمة رغم ما يدبر لها الأعداء قائلا: "مادام القرآن باقيا فمصر باقية فقال النبى عنها فى رباط إلى يوم القيامة".