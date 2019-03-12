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مسؤول نفطى صينى يري مجالا للتعاون مع الولايات المتحدة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:19 ص
مسؤول نفطى صينى يري مجالا للتعاون مع الولايات المتحدة ترامب وشى
رويترز
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قال مسؤول تنفيذى فى مؤسسة البترول الوطنية الصينية إن الطلب فى الصين على الغاز الطبيعى يفتح مجالا لتعاون أكبر مع الولايات المتحدة عند حل الخلاف التجارى بين البلدين مشيرا إلى محادثات جارية بشأن الغاز الطبيعى المسال.

خفضت الصين مشتريات الغاز المسال من الولايات المتحدة العام الماضى بعد نشوب خلاف تجارى أدى لفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على السلع الصينية وردت الصين على ذلك بفرض رسوم 10% على وارداتها من الغاز المسال من الولايات المتحدة.

وقال نائب المدير العام لمؤسسة البترول الصينية هو تشى جون خلال مؤتمر أسبوع سيرا أمس الاثنين "يمكن زيادة واردات النفط والغاز من الولايات المتحدة فور تسوية الخلاف التجارى بين البلدين، وسيقود ذلك لتحسين العلاقات التجارية والمساهمة فى خفض العجز التجارى".

وقال هو إن من المتوقع أن يستمر نمو الطلب على الغاز فى الصين بنسبة 8% سنويا فى المتوسط حتى 2030 مع توسع بكين فى استخدام الغاز فى مزيجها للطاقة. وأضاف أن المؤسسة تجرى مفاوضات مع موردى الغاز الطبيعى من الولايات المتحدة دون تحديد أسماء الشركات.

وقال "من الطبيعى أن يكون ثمة مجال للتعاون بين أحد أكبر منتجى النفط والغاز فى العالم وأكبر مستهلك."

 

 


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