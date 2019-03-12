مدير تعليم الإسماعيلية يشهد افتتاح المعرض السنوى لمدارس التعليم المجتمعى

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

شهد الدكتور خالد خلف قبيصى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إفتتاح المعرض السنوي لمدارس التعليم المجتمعي بالاسماعيلية.

حضر الافتتاح، فرج الشاعر مدير عام التوجيه الفنى بالتعليم المجتمعى بوزارة التربية والتعليم، وعادل عبد التواب عثمان وكيل مديرية التربية والتعليم، وفلك الديب مدير عام الشئون التنفيذية، ولفيف من قيادات التربية والتعليم، ومديرين الإدارات ومدارس التعليم المجتمعى، بمنتجاتها وأعمالها الفنية، بقيادة عزة غريب مدير إدارة التعليم المجتمعى، وإشراف أمال عثمان ونوره الراوى مديري المرحلة ومنسقي عام المعرض .

وأشاد الدكتور خالد خلف مدير المديرية، بما شهده بالمعرض من منتجات، ساهم في إنتاجها طلاب مدارس التعليم المجتمعي، والتى تميزت بالبساطة والجمال، إلي جانب إستخدام منتجات من البيئة والخامات الطبيعية، مشيدا بدورالمدارس في دعم موهبة الطلاب ودمجهم في المجتمع التعليمي.

وطالب خلف، بضرورة تعظيم الإستفادة من قدرات ومواهب طلاب التعليم المجتمعي، وتسويق كافة المنتجات، مؤكدا علي تقديم كل الدعم لها بإعتبارها أحد طرق مواجهه التسرب من التعليم.