video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة يابانية ترفض حضور غصن اجتماعا لمجلس إدارة "نيسان"

الثلاثاء، 12 مارس 2019 08:38 ص
محكمة يابانية ترفض حضور غصن اجتماعا لمجلس إدارة "نيسان" كارلوس غصن
رويترز
إضافة تعليق

قال رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن إنه يشعر بخيبة أمل بعدما رفضت محكمة فى طوكيو السماح له بحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء مضيفا أنه مازال راغبا فى أداء واجبه كعضو بالمجلس.

وقال بيان أصدره متحدث "السيد غصن يشعر بخيبة أمل لرفض المحكمة طلبه حضور اجتماع مجلس إدارة نيسان". وتابع "كعضو منتخب فى مجلس الإدارة، السيد غضن مستعد لأداء واجباته المهنية تجاه المساهمين الذين انتخبوه. "من المؤسف أن تحول اتهامات بلا أساس ولا دليل دون استغلال أفكاره ورؤيته فى خدمة الشركة التى عمل بها للأعوام العشرين الأخيرة".

وأُفرج عن غصن الأسبوع الماضى بكفالة 9 ملايين دولار بعد أكثر من 100 يوم قيد الاحتجاز حيث يواجه اتهامات بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من دخله فى نيسان على مدى نحو 10 سنوات. وأُقيل غصن من منصب رئيس مجلس إدارة نيسان لكنه مازال عضوا فى مجلس الإدارة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ممثلو الإدعاء بطوكيو يطعنون على إطلاق سراح كارلوس غصن

كارلوس غصن يدفع كفالة 8.9 مليون دولار تمهيدا للإفراج عنه

كارلوس غصن يسعى للحصول على إذن لحضور اجتماع لمجلس إدارة نيسان

كارلوس غصن

نيسان

اليابان

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة