محكمة يابانية ترفض حضور غصن اجتماعا لمجلس إدارة "نيسان"

رويترز

قال رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن إنه يشعر بخيبة أمل بعدما رفضت محكمة فى طوكيو السماح له بحضور اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الثلاثاء مضيفا أنه مازال راغبا فى أداء واجبه كعضو بالمجلس.

وقال بيان أصدره متحدث "السيد غصن يشعر بخيبة أمل لرفض المحكمة طلبه حضور اجتماع مجلس إدارة نيسان". وتابع "كعضو منتخب فى مجلس الإدارة، السيد غضن مستعد لأداء واجباته المهنية تجاه المساهمين الذين انتخبوه. "من المؤسف أن تحول اتهامات بلا أساس ولا دليل دون استغلال أفكاره ورؤيته فى خدمة الشركة التى عمل بها للأعوام العشرين الأخيرة".

وأُفرج عن غصن الأسبوع الماضى بكفالة 9 ملايين دولار بعد أكثر من 100 يوم قيد الاحتجاز حيث يواجه اتهامات بعدم الإفصاح عن نحو 82 مليون دولار من دخله فى نيسان على مدى نحو 10 سنوات. وأُقيل غصن من منصب رئيس مجلس إدارة نيسان لكنه مازال عضوا فى مجلس الإدارة.