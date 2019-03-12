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محافظ القليوبية يشارك بمبادرة "بيتنا هو البداية" لتجميل شوارع ببنها

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:40 م
محافظ القليوبية يشارك بمبادرة "بيتنا هو البداية" لتجميل شوارع ببنها محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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دشن الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة "بيتنا هو البداية" لرفع تراكمات القمامة وتشجير الشوارع وتقليم الأشجار بمدينة بنها، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، ونجلاء مهدي منسق المبادرات بالمحافظة، والتى تقام بالتنسيق بين المحافظة وجامعة بنها فى إطار تنظيم يوما للخدمة العامة والنظافة والتشجير.
 
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وأكد المحافظ لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تهدف إلى عودة الشكل الجمالي لمدن المحافظة، وإشراك الشباب في تلك المبادرات والاستفادة من الطاقات الكبيرة التي يمتلكونها، مشيرا إلي أنه سيتم تعميم المبادرة علي كل مدن المحافظة، حيث ندفع بمعدات وأجهزة من لودرات وسيارات النظافة لزراعة الأشجار وتزيين الأحواض بشوارع مدينة بنها.
 
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ومن ناحيتها أكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، أن المبادرة هي استكمالا لمبادرة الجمع السكني التي أطلقتها المحافظة ببعض المدن، مشيرة إلي أنه سيتم إشراك المواطنين في تلك المبادرات، من خلال الإبلاغ عن كل من يقوم بإلقاء القمامة في الشوارع، كما سيتم دهان جميع أحواض الزينة والأرصفة وأعمدة الإنارة بألوان زاهية، لتعطي المدينة الشكل الحضاري والجمالي بمشاركة شباب وطلاب جامعة بنها. 
 

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