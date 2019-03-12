محافظ السويس: لن نتسلم أعمال رصف قبل التأكد من المواصفات القياسية

السويس - السيد فلاح

طالب اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وجدي السيد، مدير مديرية الطرق والنقل بعدم استلام أي أعمال للرصف للطرق إلا بعد التأكد من تطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة للطرق.

جاء ذلك خلال جولة محافظ السويس للمدن السكنية بحي عتاقة والتي رافقه خلالها كلا من الدكتور عبد آلله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس.

وفي الزيارة قرر محافظ السويس تكليف هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بمدينة الحرية الجديدة لخدمة أبناء المدينة، كما تفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير محو الطرق الذي يربط مدن الشهداء والنهضة والحرية الجديدة والقديمة واحد واليسر ومدن الإسكان الاجتماعي بحي عتاقة، كما تفقد أعمال رصف التي تتم بمدينتي الشهداء والنهضة، والتي تنتهي الأعمال بها بداية شهر مايو المقبل.

وخلال الجولة كلف محافظ السويس، محمود أبو زهرة، رئيس فرع الشركة القابضة بالسويس، بسرعة صيانة وإصلاح خطوط الصرف الصحي وغرف التفتيش بالمدينتين قبل البدء في أعمال الرصف، كذلك تكليف وليد شوقي، رئيس حي عتاقة بسرعة غلق وتأمين المحولات والعلب الكهربائية داخل المدن حفاظا علي الأرواح، مشددا علي رفع الأكشاك العشوائية والمخالفة والإشغالات بمدن حي عتاقة كما تفقد محافظ السويس أعمال تطوير ورصف طريق الأدبية بطول 10 كيلومتر.

وأكد محافظ السويس ،علي أن تم التعاقد مع اثنين من الشركات الكبري في مجال الطرق لتنفيذ أعمال التطوير والرصف بالمواصفات القياسية للطرق وتنتهي الأعمال خلال شهرين من التنفيذ، مشيرًا إلي أن هذه الأعمال التي تتم بالسويس بداية لنتائج زيارة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء لمحافظة السويس.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، علي المهندسة فاتن عبد العظيم، رئيس حي فيصل، بسرعة إزالة باقي الإشغالات بمنطقة السحاب بفيصل، استعدادًا لبدء أعمال الرصف والتطوير والإنارة لمنطقة السحاب لتصبح منطقة حضارية.

وأجرى المحافظ جولة لمتابعة نقل تجار الخردة من منطقة السحاب إلي المنطقة الجديدة للتجار بطريق "السويس- الإسماعيلية" والتي رافقه خلالها الدكتور عبد آلله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس ومنير كامل، مدير عام المتابعة ومحمد عبد أهدك، سكرتير حي فيصل ومحمد فتحي، مدير الطوارئ بجهاز النظافة.