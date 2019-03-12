محافظ الإسكندرية: تطوير المنظومة الإدارية لتقديم خدمات متطورة للمواطنين

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، أن تطوير ورفع كفاءة المنظومة الإدارية هى الأساس لتقديم خدمات متطورة للمواطنين، قائلا: "المواطن هو الأساس"، ولفت إلى أن الاستجابة السريعة وحل مشكلات المواطنين هى الأمل والأمن والضمان الذى نقاوم بها التحديات، موضحا أن المحافظة تقوم حاليا بتنفيذ برنامج إعداد قيادات الصف الثانى والثالث من الشباب، لتأهيل القيادات الأكفأ لتولى المناصب، والتى تساهم فى النهوض بالخدمات التى تقدمها المحافظة للمواطنين فى كافة المجالات.

وأشار قنصوة إلى أن تلك منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء أُنشئت فى المقام الأول؛ لخدمة المواطنين على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه تم تفعيلها بمحافظة الإسكندرية؛ لتلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ولسرعة الربط الكامل مع المنظومة، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوى، وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها، وإلغاء التعامل ورقيًا، وأكد ضرورة العمل كفريق واحد فجميعنا نمثل المجتمع السكندرى فى الجهات التى نعمل بها، مشددا على أنه لم يسمح بأى تهاون أو تقصير فى حق المواطن، خاصة أن هدفنا الأساسى هو توصيل الحقوق لأصحابها ورفع الظلم والمعاناه عن المواطنين.

من جانبه قال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء: "إن محافظة الإسكندرية حققت نسبة إنجاز ٩٤٪؜ للشكاوى المسجلة على المنظومة، وهى نسبة مرتفعة جدا تدل على التفاعل الإيجابى مع المواطنين"، مثنيا على المجهودات التى تبذلها محافظة الإسكندرية فى تلقى شكاوى المواطنين والاستجابة وحلها فى أسرع وقت ممكن والتحرك على أرض الواقع، والتى تدل على وجود فريق عمل محترم وقيادة تعى مسئوليتها، مؤكدا أن ما تم بالمنظومة فى الإسكندرية خلال الفترة الأخيرة وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين من خلال شبكة الإنترنت وتطبيقات الموبايل المختلفة يعطينا جميعا عامل طمأنينة، وطالب الجميع بالاستمرار فى حسن معاملة المواطنين وعدم الاستهانة بأية مشكلة خاصة التى تمثل خطرا على أرواحهم.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها محافظة الإسكندرية اليوم لمتابعة استكمال عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، ومتابعة تفعيلها فى كل الإدارات والمديريات التابعة للمحافظة، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، والعميد أحمد فاضل مدير متابعة المنظومة، والمهندس عادل جابر مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة، وداليا المالكى مدير بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة، ومسئولى بوابة الشكاوى بالجهات الفرعية بالأحياء والمديريات على مستوى محافظة الإسكندرية.