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فى الشرق الأوسط..

مجلة إيطالية: البنية التحتية والموقع الاستيراتيجى يجعلون مصر مركزا للطاقة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:02 م
مجلة إيطالية: البنية التحتية والموقع الاستيراتيجى يجعلون مصر مركزا للطاقة حقل ظهر
كتبت فاطمة شوقى
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قالت مجلة "ستارت" الإيطالية إن مصر ستصبح مركزا حقيقيا للطاقة فى الشرق الأوسط، فقد أثار اكتشاف شركة إينى لحقل ظهر العملاق فى 2015، وهو الأكبر فى منطقة البحر المتوسط، اهتماما بالتنقيب فى مصر، واستغلال النفط والغاز فى البحر الأحمر أيضا، وذلك على أساس اتفاقية مشاركة بعض الشركات مثل Royal Dutch Shell و Eni و BP و Exxon Mobilبتراخيص التنقيب والبحث والاستغلال فى مجال النفط والغاز .
 
وأشارت المجلة إلى أن مصر توصلت إلى اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع العديد من دول المنطقة، وقد زاد دفعها نحو استكشاف الغاز والنفط بشكل كبير فى السنوات الأخيرة.
 
وأكدت المجلة أن لمصر العديد من المميزات التى تجعلها مؤهلة لتصبح مركزا حقيقيا فى الشرق الأوسط، البنية التحتية المطورة، والخبرة الموحدة فى هذا القطاع، والطلب المحلى القوى والموقع الاستيراتيجى.
 
وأشارت المجلة إلى أن مصر تعتزم رفع مستوى مصانع تسييل الغاز غير المستغلة لفترة طويلة، وتصدير إمدادات الغاز الطبيعى المسال، فى جميع أنحاء البحر المتوسط إلى جانب جيرانها.
 
وأشارت إلى أن شركة جنوب الوادى للبترول القابضة والمعروفة أيضا باسم Ganope، هى الكيان المسئول عن تنظيم وإدارة جميع الجوانب المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج للبحر الأحمر، لذلك فإنها تدير مباشرة إجراء جولة العطاءات والاتصالات وتقييم العروض المستلمة.
 
 
 
 

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