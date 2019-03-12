مبعوث الرئيس الروسى يصل الخرطوم الجمعة ..حاملا رسالة للبشير

من المقرر أن يصل إلى العاصمة السودانية (الخرطوم ) يوم /الجمعة / المقبل، مبعوث الرئيس الروسى لأفريقيا والشرق الأوسط، ميخائيل بوجدانوف ، نائب وزير الخارجية ، ورئيس الجانب الروسى فى لجنة التشاور السياسى المشتركة مع السودان - فى زيارة ينقل خلالها رسالة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لنظيره السودانى عمر البشير.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق، فى بيان صحفى اليوم /الثلاثاء/ بأن الرسالة تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التشاور بينهما حول كافة القضايا.

وأكد المتحدث أن المبعوث الروسى سيلتقى وزير الخارجية السودانى المكلف ، الدرديرى محمد أحمد، مشيرا إلى ترحيب (الخرطوم) بالزيارة ، التى وصفها بـ" المهمة " لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.