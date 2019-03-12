video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مبعوث الرئيس الروسى يصل الخرطوم الجمعة ..حاملا رسالة للبشير

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:42 م
مبعوث الرئيس الروسى يصل الخرطوم الجمعة ..حاملا رسالة للبشير الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
إضافة تعليق

من المقرر أن يصل إلى العاصمة السودانية (الخرطوم ) يوم /الجمعة / المقبل، مبعوث الرئيس الروسى لأفريقيا والشرق الأوسط، ميخائيل بوجدانوف ، نائب وزير الخارجية ، ورئيس الجانب الروسى فى لجنة التشاور السياسى المشتركة مع السودان - فى زيارة ينقل خلالها رسالة من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لنظيره السودانى عمر البشير.
وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق، فى بيان صحفى اليوم /الثلاثاء/ بأن الرسالة تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التشاور بينهما حول كافة القضايا.
وأكد المتحدث أن المبعوث الروسى سيلتقى وزير الخارجية السودانى المكلف ، الدرديرى محمد أحمد، مشيرا إلى ترحيب (الخرطوم) بالزيارة ، التى وصفها بـ" المهمة " لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس السودان يصل مطار القاهرة فى زيارة للبلاد

وزير الخارجية يؤكد على دعم مصر للسلام والاستقرار فى جنوب السودان

روسيا

السودان

فلاديمير بوتين

عمر البشير

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة