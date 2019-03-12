مؤتمر صحفى مشترك لوزير خارجية مصر وسلوفينيا بمقر الخارجية غدا

كتب أحمد جمعة

يلتقى سامح شكرى وزير الخارجية غداً الأربعاء مع ميرو سيرار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو يعقبه مؤتمر صحفى.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكرى منذ قليل فى قصر التحرير وسط العاصمة، وزيرة الخارجية النرويجية إينى مارى إريكسين سورايدى، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك بين الوزيرين.

يذكر أن وزيرة خارجية النرويج قد التقت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن،امس الاثنين، واستعرض الطرفان آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية.

وأكدت الوزيرة النرويجية، دعم النرويج الكامل لتحقيق السلام، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته، وتنسيق المساعدات التي تقدمها الدول المانحة.