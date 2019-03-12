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لجنة قانونية لدراسة شكوى مواطن ميت خميس وترخيص ثلاثة أكشاك لمواطنين

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:54 م
لجنة قانونية لدراسة شكوى مواطن ميت خميس وترخيص ثلاثة أكشاك لمواطنين الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إحالة شكوى أحد المواطنين من أبناء قرية ميت خميس التابعة لمركز المنصورة، بوقف رخصة البناء الخاصة به والسابق صدورها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، لدراسة شكوى المواطن وعرض الرأى القانونى لها عليه شخصيًا.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى للمواطنين اليوم، وكان المواطن قد تضرر من ايقاف رخصة البناء الخاصة به نتيجة وجود نزاع قضائى، وتم اتخاذ قرار وقف الأعمال لحين الانتهاء من الرخصة.

 

كما قرر شاروبيم، صرف 3 مساعدات مالية فورية لثلاثة المواطنين، الذين حضروا اللقاء الأسبوعى، وأداره اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة نيابة عن محافظ الدقهلية.

 

كما قرر شاروبيم، اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مديرية التضامن الاجتماعى، لربط معاش تكافل وكرامة لثمانية مواطنين آخرين، ووافق على صرف مساعدة زواج لإحدى المواطنات، كذلك وافق على منح تراخيص لإقامة ثلاثة اكشاك لثلاثة مواطنين فى قرى كفر الطويلة بطلخا، وطماى الزهايرة بالسنبلاوين،والفروسات بالمنزلة.


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