قطاع النفط يدفع مؤشرات بورصة الكويت للمنطقة الخضراء بختام التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحا عدد 14.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5304.56 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحا عدد 19.11 نقطة ليغلق عند مستوى 5601.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.1% رابحا عدد 4.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4749.66 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 124.5 مليون سهم بقيمة 23.4 مليون دينار كويتى عبر 4623 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.69%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.68%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.72%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاعى الاتصالات والتأمين بنسبة 0.16%.

وجاء سهم "سنام" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.33%، تليه كبيتل بنسبة 7.14%، ثم نابيسكو بنسبة 5.67%، فيما تصدر سهم "ابار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم ياكو بنسبة 9.89%، ثم وربة بنسبة 6.42%.