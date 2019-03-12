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قطاع النفط يدفع مؤشرات بورصة الكويت للمنطقة الخضراء بختام التعاملات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:33 م
قطاع النفط يدفع مؤشرات بورصة الكويت للمنطقة الخضراء بختام التعاملات بورصة الكويت - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاع النفط والغاز.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% رابحا عدد 14.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5304.56 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحا عدد 19.11 نقطة ليغلق عند مستوى 5601.78 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.1% رابحا عدد 4.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4749.66 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 124.5 مليون سهم بقيمة 23.4 مليون دينار كويتى عبر 4623 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.69%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.68%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.72%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاعى الاتصالات والتأمين بنسبة 0.16%.

وجاء سهم "سنام" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.33%، تليه كبيتل بنسبة 7.14%، ثم نابيسكو بنسبة 5.67%، فيما تصدر سهم "ابار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم ياكو بنسبة 9.89%، ثم وربة بنسبة 6.42%.


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