فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

كتب محمد عبد العظيم

كشف مقطع فيديو تم تصويره من قبل أحد ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة عن اللحظات الأخيرة للركاب قبل سقوط الطائرة، حيث ظهرت على الركاب حالة كبيرة من الخوف.



مشهد من الطائرة الاثيوبية قبل التحطم

Moments before Ethiopian Airline Boeing 737 Max 8 jet crashed, killing all on board, including our very own writer, Prof. #PiusAdesanmi ...



It's hard to imagine how they were feeling in this video before the crash. RIP pic.twitter.com/fMzJrayhd6 — Martins Ifijeh (@ifijehmartins) March 11, 2019

كان المحققين عثروا على الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التى تحطمت أول أمس الأحد فى موقع الحادث.

وفى السياق نفسه، أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية فى بيان، انتشال مسجل أصوات قمرة القيادة ومسجل البيانات الرقمية للرحلة الجوية للطائرة التي سقطت الأحد من موقع الحادث، وتحطمت طائرة الركاب الإثيوبية بعد دقائق من إقلاع رحلتها إلى نيروبى.