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فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:40 م
فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم حادث تحطم الطائرة الاثيوبية
كتب محمد عبد العظيم
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كشف مقطع فيديو تم تصويره من قبل أحد ركاب الطائرة الإثيوبية المنكوبة عن اللحظات الأخيرة للركاب قبل سقوط الطائرة، حيث ظهرت على الركاب حالة كبيرة من الخوف.

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مشهد من الطائرة الاثيوبية قبل التحطم 
 

كان المحققين عثروا على الصندوق الأسود لطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التى تحطمت أول أمس الأحد فى موقع الحادث.

وفى السياق نفسه، أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية فى بيان، انتشال مسجل أصوات قمرة القيادة ومسجل البيانات الرقمية للرحلة الجوية للطائرة التي سقطت الأحد من موقع الحادث، وتحطمت طائرة الركاب الإثيوبية بعد دقائق من إقلاع رحلتها إلى نيروبى.

 

 


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