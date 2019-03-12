فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية رجل عثر على جثته داخل صندوق قمامة بحلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على رجل مجهول الهوية داخل صندوق قمامة حيث أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه والاستعلام عن محاضر التغيبات بمدريات الأمن.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من غرفة النجدة بالعثور على جثة داخل جوال فى صندوق قمامة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث و تبين من خلال التحريات، أن الجثة بها أثار ضرب.

ويحاول رجال المباحث، كشف ملابسات الواقعة لضبط مرتكبيها، وتم تحرير بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.