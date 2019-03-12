video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية رجل عثر على جثته داخل صندوق قمامة بحلوان

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:00 ص
فحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية رجل عثر على جثته داخل صندوق قمامة بحلوان جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

 

أمرت نيابة حلوان بسرعة تحريات المباحث حول واقعة العثور على رجل مجهول الهوية داخل صندوق قمامة حيث أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه والاستعلام عن محاضر التغيبات بمدريات  الأمن.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من غرفة النجدة بالعثور على جثة داخل جوال فى صندوق قمامة  بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث و تبين من خلال التحريات، أن الجثة بها أثار ضرب.

ويحاول رجال المباحث، كشف ملابسات الواقعة لضبط مرتكبيها، وتم تحرير بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لـ17 مارس

الأب فى مذبحة المرج: أتجوزت مسنة تصرف عليا وقالتلى اقتل عيالك وهجبلك عربية

حلوان

حوادث حلوان

اخبار حلوان

اخبار الحوادث




لا تفوتك
تعرف على مخالفات بناء لن يتم التصالح عليها فى القانون الجديد

تعرف على مخالفات بناء لن يتم التصالح عليها فى القانون الجديد

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

أنعام سالوسة حماة مصطفى خاطر فى مسلسل "طلقة حظ"

أنعام سالوسة حماة مصطفى خاطر فى مسلسل "طلقة حظ"

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة