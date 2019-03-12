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غدا طقس غير مستقر .. أمطار بالسواحل الشمالية تمتد إلى القاهرة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:40 م
غدا طقس غير مستقر .. أمطار بالسواحل الشمالية تمتد إلى القاهرة الطقس
كتب محمود راغب
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أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة كانت اليوم الثلاثاء ، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدا الأربعاء طقس غير مستقر على كافة الأنحاء بالجمهورية .
 
 
وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بقيم تصل لـ 7 درجات مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الانحاء قد تصل للعاصفة على الأماكن المكشوفة مما يؤدى لتدهور الرؤية الأفقية واضطراب حركة الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط ، وفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى قد تمتد للقاهرة وتكون خفيفة.
 
 
وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار تكون على مدار يوم واحد فقط ليشهد الخميس والجمعة تحسن فى الأحوال الجوية، مناشدا المواطنين بعدم تخفيف الملابس واستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وتجنب التعرض للاماكن المكشوفة خاصة مرضى الجهاز التنفسى والجيوب الأنفية مع ضرورة توخى الحذر أثناء القيادة .
 
 
 
 

 


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