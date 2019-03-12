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غداً.. قطع مياه الشرب عن مركز أبوصوير لأعمال الصيانة بالإسماعيلية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:48 م
غداً.. قطع مياه الشرب عن مركز أبوصوير لأعمال الصيانة بالإسماعيلية أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تقرر قطع المياه عن بعض المناطق بمركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية ( أبوصوير المدينة - أبوخروع- عزبة الصفيح- الوراورة- عزبة ابو لبن) غداً الأربعاء 13 مارس الجاري من السادسة صباحاً وحتى التاسعة صباحا.
 
وقالت الدكتورة عبير خليل مدير عام الإعلام والعلاقات بمحافظات القناة،  أن المياه ستكون ضعيفة  فى بعض أجزاء من أبوصوير البلد، وكذا الأماكن المرتفعة وذلك لإعمال الصيانة الخاصة بالكهرباء، وناشدت أهالي تلك المناطق تدبيرإحتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع لحين الانتهاء من اعمال الصيانة.

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