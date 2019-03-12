عامل يقتل زوج شقيقته بطلق نارى بسبب خلافات عائلية فى قليوب

القليوبية - نيفين طه

قتل عامل بناء زوج شقيقته بطلق نارى، أودى بحياته، لوجود خلافات عائلية بينهما، تم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بناحية منطى – دائرة المركز .

على الفور، انتقل العميد محمد عبدالهادى رئيس فرع البحث الجنائى، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "هانى.ن" 35 سنة، عامل بناء، و"محمد.ح" 35 سنة، عامل بناء "زوج شقيقه الأول"، توفى أثر إصابته بطلق نارى خرطوش بأعلى الفخذ الأيسر، وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة .

تبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات عائلية بين الطرفان، وحال قيام الأول بمعاتبة الثانى حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته صوب المجنى عليه أحدث اصابته التى أودت بحياته، وأثناء محاولته الفرار قام المدعو "عبد الحميد .ا .خ " 29 سنة، مندوب مبيعات ومقيم المطرية – القاهرة، بضبطه والتحفظ عليه، وبسؤال الأخير، قرر مضمون ما أسفر عنه الفحص .

بمواجهة المتهم ، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وضبط بحوزته السلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، تم التحفظ عليه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.