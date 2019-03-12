video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:07 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عامل يقتل زوج شقيقته بطلق نارى بسبب خلافات عائلية فى قليوب

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:40 ص
عامل يقتل زوج شقيقته بطلق نارى بسبب خلافات عائلية فى قليوب جثه - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

قتل عامل بناء زوج شقيقته بطلق نارى، أودى بحياته، لوجود خلافات عائلية بينهما، تم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بناحية منطى – دائرة المركز .

على الفور، انتقل العميد محمد عبدالهادى رئيس فرع البحث الجنائى، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "هانى.ن" 35 سنة، عامل بناء، و"محمد.ح" 35 سنة، عامل بناء "زوج شقيقه الأول"، توفى أثر إصابته بطلق نارى خرطوش بأعلى الفخذ الأيسر، وتم نقل الجثة لمستشفى قليوب العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة .

تبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات عائلية بين الطرفان، وحال قيام الأول بمعاتبة الثانى حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته صوب المجنى عليه أحدث اصابته التى أودت بحياته، وأثناء محاولته الفرار قام المدعو "عبد الحميد .ا .خ " 29 سنة، مندوب مبيعات ومقيم المطرية – القاهرة، بضبطه والتحفظ عليه، وبسؤال الأخير، قرر مضمون ما أسفر عنه الفحص .

بمواجهة المتهم ، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وضبط بحوزته السلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، تم التحفظ عليه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شخصين فى مشاجرة بين عائلتين بالخصوص بسبب معاكسة السيدات

القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

عامل بناء يقتل زوج شقيقته

مستشفى قليوب

مشاجرة




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة