ضبط 200 طن زيوت عطرية شديدة الخطورة داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط "منصور ف. م" 52 سنة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم باستغلال مخزن للزيوت المعدنية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، فى تصنيع وتعبئة زيوت الباور والباكم المغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مما يمثل خطراً على السلامة العامة للمواطنين، دون مراعاة اشتراطات السلامة المهنية والحريق، مما يعد خطراً على المواطنين المقيمون بذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالمخزن وضبط 200 طن من الزيوت العطرية الخفيفة شديدة الخطورة مجهولة المصدر، يضاف عليها كيماويات لإنتاج "زيت الباكم وباور الفرامل وهيدروليك" منتج نهائى غير مطابق للمواصفات.

وتم ضبط 3 أطنان تراب تبييض مجهول المصدر، يتم إضافته للزيوت السابق استعمالها لتكريرها وإزالة الشوائب منها، 200 عبوة أحبار مجهولة المصدر بإجمالى أوزان (واحد طن) لتلوين الزيوت غشاً وتدليساً، (200) برميل فارغ مُعدة للتعبئة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.