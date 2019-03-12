ضبط 16 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بمطار القاهرة

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط 16 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول، كما تم تحرير 83 مخالفة مرورية.

وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أن سلطات المطار بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمطار تمكنت من ضبط 16 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استمرت 24 ساعة أمام صالات السفر والوصول، وتم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وأضاف المصدر أن قسم المرور بالمطار تمكن من تحرير 83 مخالفة مرورية لقائدي السيارات المترددة على المطار بالاكمنة الثابتة والمتنقلة.