ضبط المتهمين بابتزاز المواطنين بصورهم عبر الفيس بوك

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين لقيامهما بابتزاز مواطنين عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بغرض الحصول على مبالغ مالية.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من إحدى المواطنات مقيمة بمحافظة المنيا، بتضررها من مجهول لقيامه باختراق حسابها بموقع "فيس بوك" وإرسال رسائل من خلاله للحساب الخاص بزوجها وقيامه بابتزازه للاستفادة منه ماديًا، بإجراء الفحص وجمع المعلومات والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عادل ج. ع" مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط المذكور بمحل إقامته، وضبط الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بابتزاز زوج الشاكية للاستفادة منه ماديًا.

وفى سياقٍ مُتصل تبلغ للإدارة من (أحد الأشخاص وسيدة) بتضررهما من مستخدم أحد الحسابات على موقع "فيس بوك"، لقيامه بإرسال رسائل للحساب الخاص بهما تتضمن صور خاصة بهما وعبارات تهديد وابتزازهما بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشرها .

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهود فرق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة "جهاد م.م" مقيمة بمنطقة دار السلام بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى، الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطها بمحل إقامتها، والهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، ووحدة تخزين (فلاشة) وبفحصهما تبين وجود الصور المشار إليها، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعتين، واعترفت بسابقة عملها لدى أحد المبلغين، وأنها تحصلت على الصور أثناء عملها لديه وقيامها بإبتزازهما بغرض الإستفادة منهما ماديًا.

على جانب آخر، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بالترويج للأدوية والمنشطات المهربة من الخارج عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

جاء ذلك إنفاذًا لثوابت سياسة الأمن المعاصر التى تهتم فى أحد أولويتها مواجهة صور الجريمة المستحدثة، وتحصين المجتمع من شرورها، فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين.

وبتكثيف الجهود تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "محمد م. م- مقيم دائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها كما تبين أنه المسئول عن إدارة صفحتين يقوم من خلالهما بنشر مشاركات تتضمن عرض الأدوية والمنشطات للبيع.

وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة واعترف بإنشاء الصفحات للترويج لبيع أدوية مهربة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بغرض الاستفادة ماديًا.