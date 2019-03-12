صور.. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال توسعة الطرق ويوجة بسرعة إنجازها

بورسعيد - السيد فلاح

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقة المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وعادل عبد الفتاح رئيس حي العرب، أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطرق، وذلك بمنطقة شارع محمد علي، واوجيني والمنطقة المحيطة بالمسجد العباسي.

ووجة محافظ الإسماعيلية، بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال، مؤكدا بأن بورسعيد تشهد أعمال حفر غير مسبوقة بمختلف أنحاء المحافظة، التى فرضها ظروف التطوير والتنمية للمشروعات الحضارية والتنموية المستدامة للمحافظة، والتى تواكب العمل فى كل هذه المشروعات فى وقت واحد، بسبب الظروف والإلتزامات المطلوب الإنتهاء منها جميعها قبل شهر يونيو القادم، والذى يمثل تاريخ فارق لمحافظة بورسعيد، حيث تجرى الأن أعمال حفر شبكات الفايبر بطول (561 كم) لربط عدد (588) مبنى ومؤسسة حكومية بالمنظومة الرقمية، التى تنطلق من بورسعيد كأول محافظة مصرية ذكية، بسرعة انترنت 40 ميجا ضعف السرعة الحالية فى كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

فى نفس الوقت، هناك صراع مع الزمن لإنهاء مد خطوط الشبكة الإلكترونية لمشروع التأمين الصحى الشامل، الذى سينطلق من بورسعيد أيضاً فى شهر يونيو القادم، ويواكب ذلك إحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحى ومياه الشرب فى جميع أنحاء المدينة، وشبكة التليفونات الجديده، وشبكة الغاز الطبيعى لعدد 1000 أسرة فى المناطق التي لم يصلها الغاز .

وأكد محافظ بورسعيد، بأن باكورة الأعمال التي تم الانتهاء منها بالكامل، هي محور طريق نهضة مصر الذي تقدمة المحافظة لأبناء بورسعيد في ابهي صورة، بعد اعمال التوسعة التي تمت به باعتبارة أحد المحاور المرورية الرئيسية، ولم يتم الاكتفاء باعمال الرصف، ولكن تم إضافة المنظر الجمالي لمستخدمي الطريق في الحارة الوسطي التي تفصل بين محوري الشارع باحواض الزهور والأشجار، كما تم زيادة عدد أعمدة الاضاءة ودهان الارصفة علي طول الطريق، وفتح محاور جانبية علي امتدادة لتيسير حركة المرور بالسيارات به.

ويعد الانتهاء من هذا الشريان الهام، وفاء للعهد الذي قطعتة أجهزة المحافظة علي نفسها، باعادة رصف الشوارع فور الانتهاء أعمال الحفر بها بمختلف المشروعات، حتي لا تعود إليها أعمال الحفر مرة اخري ، والتزاما بالوعد الذي اخذتة كافة الأجهزة، بأن نموذج طريق نهضة مصر سيتكرر تباعا في مختلف أنحاء المحافظة، بمجرد الانتهاء من أعمال مد الشبكات بشوارعها أولا بأول.