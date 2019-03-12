صور.. التحقيق مع صاحب مصنع لاتهامه بتهريب سكر مدعم للسوق السوداء بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تحقق نيابة العمرانية مع صاحب مصنع لتعبئة السكر ، لاتهامه بالاستيلاء على 3 أطنان و700 كيلو سكر تموينى مدعم لبيعه بالسوق السوداء.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع " محمد. م" صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية " السكر " لكميات كبيره من السكر التمويني المدعم والذي يصرف بنظام الحصص التموينية من خلال صرفه على بطاقات صرف الدعم للمواطنين، وإعادة تعبئته في عبوات أخرى تفيد أن السكر حر وليس من تلك الكميات المدعمة، وتدوين أسماء تجارية مختلفة بقصد تحقيق أرباح طائلة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته كمية كبيرة من السكر بلغ وزنها 3 أطنان و700 كيلو سكر تمويني مدعم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.