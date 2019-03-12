صور.. إخلاء مدرسة صلاح نسيم بالسويس ونقل الطلاب لسقوط قشرة خرسانية بالمنبى

قررت سلمى الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، إخلاء مدرسة صلاح نسيم للتعليم الأساسى بمنطقة عتاقه اليوم، عقب إخطار إدارة الأمن بسقوط قشرة خارجية لإحدى الأعمدة الخرسانية، بمبنى التعليم الابتدائى بالمدرسة نفسها.

وعلى الفور، أخطرت مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، هيئة الأبنية التعليمية بالواقعة، والتى اتخذت قرارها بإخلاء المبنى لحين إنهاء عملية صيانته.

وأمرت الشاعر بإخلاء المبنى على الفور من التلاميذ والإداريين والمعلمين، حفاظًا على سلامة أرواحهم.

كما تفقدت الشاعر المدرسة، وحددت لإدارتها خطة الإخلاء والتوفيق، وكيفية استغلال المبنى الجديد لحين الانتهاء من حل تلك الأزمة الطارئة.

وأكدت الشاعر، على أن سلامة أبناؤنا الطلاب على رأس كل الاعتبارات.