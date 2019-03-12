شاب يقتل عمه بـ7 طلقات نارية بالإسكندرية لعدم الموافقة على خطبته

الإسكندرية - أسماء على بدر

أقدم شاب على قتل أحد أعمامه بـ7 طلقات نارية داخل مسكنه بسبب رفضه لخطبته من ابنة عمه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والقبض على المتهم.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بالعثور على جثة شخص بها 7 طلقات نارية فى الرأس والظهر، بشارع الجيش، بمنطقة الدخيلة الجبل، غرب الإسكندرية.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة إلي محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة شخص يدعى "محمد. أ. م"، في العقد الثالث من العمر، مقيم بشارع الجيش، بمنطقة الدخيلة الجبل، وبمناظرته تبين إصابته بـ 7 أعيرة نارية منهما 3 بالرأس و4 بالظهر.

وأكدت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، بأن المتهم يدعى "محمد. م. م"، ابن شقيق المجنى عليه، مقيم بذات العنوان المشار إليه، تعدي عليه بسلاح ناري "طبنجة"، 9 ملى، محدثا إصابته داخل محل سكنة وفر هاربا.

وأمر مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة وكيل مباحث غرب، لضبط مرتكب الواقعة، وأسفرت مجهودات فريق البحث عن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة "طبنجة 9 ملى" وبحوزته 21 طلقة أخرى عيار 9 ملى، وتحرر المحضر رقم 2790 لسنة 2019 إداري الدخيلة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.