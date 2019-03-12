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سقوط 55 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى الجيزة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:46 ص
سقوط 55 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى الجيزة مخدرات وحملة امنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث خلال حملة أمنية من ضبط 44 متهما بحوزتهم 770 جرام من مخدر الأستروكس، و671 قرص مخدر، و 1665 جرام حشيش، و103 جرام هيروين، وضبط 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية و8 طلقات غير مرخصة. 
 
كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن ضبط 11 مشتبها به، وتنفيذ 14 حكما قضائيا، وضبط 3 أسلحة بيضاء، وبائعين متجولين، و3 خيال وجمال، بالإضافة إلى إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير.
 
وأسفرت حملة شنها ضباط شرطة المرافق بمنطقة الطالبية عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية. 
 
وفي شارع مستشفى الصدر بالعمرانية ألقى رجال المباحث القبض على مسجلين خطر، و3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء، وتنفيذ 54 حكم قضائي، وإزالة العديد من مخالفات التعدي وإشغال الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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