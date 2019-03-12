video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عاطل بحوزته فرد خرطوش فى فايد بالإسماعيلية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:20 م
سقوط عاطل بحوزته فرد خرطوش فى فايد بالإسماعيلية أسلحة نارية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز فايد، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار بدائرة مركز فايد.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه، بالقبض على المتهم "محمد.ع.س" 42 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد 3 بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 1283 حكما متنوعا وضبط 102 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

فرد روسى

اسلحة نارية




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة