سقوط عاطل بحوزته فرد خرطوش فى فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث مركز فايد، من القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار بدائرة مركز فايد.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه، بالقبض على المتهم "محمد.ع.س" 42 عاما عاطل مقيم دائرة مركز فايد 3 بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" و2طلقة من ذات العيار بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.