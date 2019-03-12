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سفير كندا: علاقتنا بمصر وثيقة وقدمنا مليار دولار مساعدات خلال 40 عاما

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:53 ص
سفير كندا: علاقتنا بمصر وثيقة وقدمنا مليار دولار مساعدات خلال 40 عاما السفير الكندي خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز المشروعات والعمل الدولية
كتب إسلام سعيد
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قال جيس داتون السفير الكندي بالقاهرة، إن علاقة كندا ومصر وثيقة على مدار عدة عقود، مشيراً إلى أن بلاده قدمت مليار دولار كمساعدات لمصر على مدار 40 عاما.

وأثنى السفير الكندى، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز المشروعات ومنظمة العمل الدولية في مصر،  على حصول مصر ممثلة فى جهاز المشروعات الصغيرة على ختم المساواة بين الجنسين، كأول دولة فى المنطقة العربية تحصل على هذه الجائزة.

وأكد السفير، أن بلاده من خلال منظومتها المختلفة تدعم مصر فى تحقيق نمو اقتصادى يشمل الجميع، وتحقيق رفاهية للمصريين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي مع جهاز المشروعات يرتبط ببرامج ريادة الأعمال، بهدف استدامة النمو، ودعم القطاع الخاص، ومساعدة رواد الأعمال للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وتابع سفير كندا، أن المكونات الرئيسية لإنجاح أى اقتصاد هو محاور عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن بلاده تدعم هذا التوجه فى مصر لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديداً مشاريع المرأة والشباب.


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