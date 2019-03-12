سفير جورجيا بالقاهرة: مصر من بين الأسواق الأكثر طلبا بين سائحينا

وأضاف أن مصر من بين الأسواق السياحية الأكثر طلبا بين الجورجيين نظرا للأسعار المناسبة واعتدال المناخ خاصة في البحر الأحمر، وأوضح أن هناك مناقشات مع الجانب المصري تتعلق بتنظيم رحلات من مناطق معينة في جورجيا إلى مناطق أخرى في مصر مثل شرم الشيخ والغردقة.

وأكد السفير وجود اهتمام كبير لجلب السائحين الجورجيين إلى مصر من خلال مناقشة سبل تسهيل ذلك سواء عن طريق التعاون من أجل إنشاء خطوط طيران مباشرة أو توفير برامج جاذبة.

وأضاف أنه فى 26 مايو 2018، احتفلت بلاده بالذكرى الـ 100 لتأسيس الجمهورية الجورجية الديمقراطية الأولى، وفى فبراير 1919 عقدت جورجيا المستقلة أول انتخابات عالمية وديمقراطية ومتعددة الأحزاب لهيئتها التشريعية - الجمعية التأسيسية، وفى 12 مارس 2019، تحتفل جورجيا بالذكرى المئوية البرلمانية - حيث عقدت فى نفس اليوم، قبل 100 عام، الجمعية التأسيسية جلستها الافتتاحية.

وأضاف فى مؤتمر صحفى عقده السفير، اليوم الثلاثاء، بمقر السفارة الجورجية، أنه فى 1919 - 1921، أقرت الجمعية التأسيسية لجمهورية جورجيا الديمقراطية الأولى عددًا من القوانين التشريعية الهامة، وبدأت إصلاحات فى القضاء، ونفذت خطوات ملحوظة فى تنفيذ سياستها الخارجية، والأهم من ذلك أن الجمعية نجحت فى اعتماد دستور جورجيا الصادر فى فبراير 1921.

وأوضح أنه قبل 100 عام كان هناك 25 سيدة في البرلمان إحداهن كانت مسلمة.

وذكر السفير، أن جورجيا فقدت استقلالها عام 1921عندما قام الجيش الأحمر السوفياتى بغزو البلاد، وتم تأسيس نظام البلشفية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى، واستعادت جورجيا استقلالها عام 1991.

وأكد، أن جورجيا كدولة مستقلة وذات سيادة، اتخذت خيارها الحضارى لصالح التكامل الأوروبى، والأوروبى - الأطلسى، من أجل الانضمام إلى أسرة الدول الأوروبية الديمقراطية.

وأوضح أن جورجيا تفعل ما في وسعها لتصبح دولة ديمقراطية متقدمة، مشيرا إلى أن بلاده ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي عندما يكون الطرفان على استعداد لذلك، لكنها في طريقها إلى للالتحاق به.

وقال: خلال هذه السنوات، جلبت الجهود الجماعية للأطراف المشاركة فى EAP فوائد ملموسة لمواطنى EEP بالنسبة لجورجيا، أصبح هذا العقد مؤثرًا مهمًا بشكل استثنائى فى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وجورجيا (AA) -اتفاقية شراكة- بما فى ذلك منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة، وتحرير تأشيرات الاتحاد الأوروبى مع جورجيا.

وأكد السفير، أنه بفضل هذه الخطوات، أصبح الاتحاد الأوروبى أكبر شريك تجارى لأكثر من 25% من إجمالى تجارته، وسافر ما يقرب من 300 ألف مواطن جورجى بالفعل إلى دول الاتحاد الأوروبى بدون تأشيرات.

وأضاف، يُلزم AA جورجيا بمجموعة واسعة من الإصلاحات فى مختلف المجالات، مع التركيز على الحكم الديمقراطى وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية.

وتماشيا مع هذا، يركز دعم الاتحاد الأوروبى لجورجيا على تحسين نوعية حياة الجورجيين بطريقة ملموسة ومرئية.

وفى سياق آخر، ذكر السفير، أن وكالة فيتش للتصنيف قامت مؤخراً برفع التصنيف الائتمانى لمصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لجورجيا إلى "BB" من "BB-" ، و "Country Country Ceiling" إلى "BBB-" ، كدليل على الحكومة إدارة قوية للاقتصاد.

وأكد أن السياسة الاقتصادية للحكومة الجورجية موجهة نحو التنمية الحرة والنزيهة والشاملة والمستدامة، ونظرًا للإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تم تنفيذها، تم إنشاء بيئة أعمال حرة وليبرالية ومستقرة وآمنة وخالية من الفساد مما يجعل جورجيا وجهة جذابة للاستثمار.

وفقا للسفير، خلال السنوات القليلة الماضية، كان الاقتصاد الجورجى ينمو بشكل ديناميكى ويحافظ على أفضل معدلات النمو بين جيرانه (4.8 % عام 2018)، مضيفاً، تعد جورجيا من بين أفضل 20 دولة أوروبية فى مجال سيادة القانون، ومراقبة الفساد، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تسهل عمل المستثمرين ورجال الأعمال ومنهم المصريين الذين لديهم مشاريع في جورجيا.

وأعلن، أن البنك الدولى بتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2019" وضع جورجيا فى المرتبة السادسة فى "سهولة ممارسة الأعمال" بين 190 دولة فى العالم، وأدت هذه العوامل، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية الأخرى إلى التحسين المستمر لموقف جورجيا فى تصنيف المؤسسات الدولية.

وفى ختام ملاحظاته حول هذا الموضوع، قال السفير: إن تصنيفات فيتش بطبيعتها تعكس رأى المقيِّمين بشأن أداء جورجيا فى المستقبل وقوتها المالية والتشغيلية المتزايدة، وليس فقط أداء جورجيا فى الماضى، وهذا بدوره يعنى أن المسار الاقتصادى لجورجيا إيجابى وصاعد مما يجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين والاستثمارات.