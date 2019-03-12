سفر وعودة 1464 مصريا وليبيا و 282 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - حسن مشالى

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1464 مصريا وليبيا و 282 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1128 إلى الجانب الليبي، بينهم 326مصريا و802 ليبيا، كما تم إنهاء إجراءات وصول 336 بينهم 271 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 65 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 154 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 128 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.