ركاب محطة مصر يشكون لكامل الوزير من تأخر القطارات.. ويرد: كله هيتحل

التف مئات الركاب حول المهندس كامل الوزير، وزير النقل الجديد خلال جولته الأولى بمحطة مصر للشكوى من تأخيرات القطارات وسوء الخدمة، فيما وجه البعض التهنئة على توليه منصبه الجديد.
ورد الوزير على الركاب: كله هيتحل، وهو ما واجهه الركاب بالتصفيق.
وبدأ المهندس كامل الوزير، وزير النقل أولى جولاته الميدانية اليوم الثلاثاء، بتفقد محطة مصر وأرصفة القطارات وتفقد أحد القطارات العادية على الرصيف، منتقدا ترك قطع الغيار على الأرصفة.
ووجه الوزير بتخزين قطع الغيار ولقم الفرامل الملقاة على شريط السكة الحديد بمحطة مصر بتخزينها وتسليمها حتى لا تتعرض للسرقة.
كما تفقد وزير النقل ورش صيانة القطارات فى أبو غاطس وبرج إشارات محطة مصر المسئول عن التحكم فى مسير القطارات مطالبا باليقظة والانضباط فى العمل.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة