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لخدمة 200 منزل بالقرى..

رئيس مدينة إسنا يعلن موافقة المحافظ على مد 5 كيلو كابلات أرضية "صور"

الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:00 ص
رئيس مدينة إسنا يعلن موافقة المحافظ على مد 5 كيلو كابلات أرضية "صور" الكابلات
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محمد سيد سليمان رئيس مجلس مدينة إسنا، عن موافقة محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم بإعتماد 5 كيلو متر كابلات كهرباء أرضية فى الخطة الاستثمارية وذلك لخدمة المواطنين والحفاظ على أرواحهم من خطورة الاسلاك المعلقة، وذلك فى 7 مناطق بالمدينة وفى إطار اهتمامات المحافظة بتقديم الخدمات لمواطني اسنا وأيضا توفير الحماية والامان الكامل لأرواحهم ولمنازلهم.

 

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ "اليوم السابع"، أن قرار المحافظ جاء عقب العمل علي رفع أسلاك الجهد المتوسط التي تمر أعلى منازل المواطنين بمركز ومدينة اسنا وفي ضوء المذكرة المرفوعة في هذا الشأن، وتم البدء في رفع مسافة 5كم بدائر المركز والتي تمر على أكثر من 200 منزل، وذلك في مناطق مدينة اسنا نجع العرب، وقرية الشغب بمنطقة المعهد الديني الازهرى، وقرية الدير بمنطقة وحدة الاسعاف والعلاج الطبيعي، وقرية الحلة بجوار أرض الصرف الصحي وقرية الحليلة، وقرية الكيمان وعزبة البرج، وقرية توماس خلف المدرسة الفنية، وقرية كومير بجوار الوحدة الصحية، مما لاقى ذلك شكر وافر واستحسان كبير من الأهالي بتلك المناطق.


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